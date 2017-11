Εκδήλωση για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων με παιγνιώδη μάθηση

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΗΜΜΥ/ΠΘ) και το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων του Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το σύμβουλο πληροφορικής κ. Χαράλαμπο Σταχτέα συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Εφαρμογές Πληροφορικής για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εκγύμνασης σε Μαθητές». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Ξενία Βόλου την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει από τις 12.00 έως τις 14.00. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 11.30.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε καθηγητές πληροφορικής, σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα, και σε άτομα με ενδιαφέρον για καινοτόμες χρήσεις της τεχνολογίας υπολογιστών σε ευρείες διαδικασίες μάθησης, τόσο επίσημης όσο και άτυπης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EMPLOY: Digital Skills for Employability and Social Inclusion, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2018. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών μαθησιακών εφαρμογών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας σε μαθητές ηλικίας γυμνασίου. Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν οργανισμοί από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γαλλία, την Εσθονία, και την Ιταλία.

Η σημασία της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων αναγνωρίζεται από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΤ2020), οι Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας (New Skills for New Jobs), και η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη (Digital Agenda) οι οποίες τονίζουν ότι οι περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες στο άμεσο μέλλον θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση τους. Με βάση την παρατήρηση αυτή, άτομα που δεν έχουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας και να αντιμετωπίσουν, ως συνέπεια της επαγγελματικής τους περιθωριοποίησης, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική τους ένταξη και την ενεργή συμμετοχή τους στις τοπικές κοινότητες.

Το ερευνητικό έργο EMPLOY επιδιώκει τον ψηφιακό εγγραμματισμό των μαθητών με σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο του έργου έχει υλοποιηθεί μια ψηφιακή μαθησιακή εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθησιακές δραστηριότητες αντιστροφής τάξης για να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενθαρρύνει την περαιτέρω δραστηριοποίηση και ενασχόλησή τους με σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις. Το μαθησιακό παιχνίδι εκθέτει τους μαθητές σε εκπαιδευτικά σενάρια που προσομοιώνουν τη χρήση τεχνολογίας υπολογιστών σε επαγγελματικές δραστηριότητες και προωθούν την οικειοποίηση με δημοφιλείς ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές.

Το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία να εκτεθεί σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή καινοτόμων πλαισίων παιγνιώδους, ενεργούς, και βιωματικής μάθησης με σκοπό την προώθηση του ψηφιακού εγγραμματισμού, στην παρουσίαση της λειτουργικότητας της ψηφιακής μαθησιακής εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου EMPLOY, καθώς και στην παρουσίαση εμπειριών από τη χρήση της εφαρμογής από μαθητές και καθηγητές. Στο ακροατήριο θα δοθεί το λογισμικό EMPLOY, υποστηρικτικό περιεχόμενο για τη ενσωμάτωση της εφαρμογής σε διαδικασίες μάθησης, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου http://employproject.eu. Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο κ. Ηλίας Χούστης, ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι η κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα. Επιστημονικά υπεύθυνος για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι ο κ. Διονύσης Μπόχτης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 24210 74513 (ΤΗΜΜΥ/ΠΘ) και 24210 96740 (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ).