Εκδήλωση για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το ΠΘ

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου rAn (Raising Awareness about Natural Disasters through the development of best practices and serious games) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Την Παρασκευή 24/9/21 και ώρα 17:00 μμ (ώρα Ελλάδος), η ομάδα TALOS και το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνoυν την πρώτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου «rAn» (Raising Awareness about Natural Disasters through the development of best practices and serious games), το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2021). Το έργο rAn στοχεύει στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, προωθώντας πρακτικές και εργαλεία που αφορούν την εξοικείωση παιδιών Δημοτικού με την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Φωτιές, Σεισμοί, Πλημμύρες, Θύελλες). Για την υλοποίησή του έργου, συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και οι οργανισμοί: Ελληνογερμανική Αγωγή (Ελλάδα), CIVIC (Μεγάλη Βρετανία), NUCLIO Science Center (Πορτογαλία) και FyG Consultores (Ισπανία). Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι η Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Aν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας (Τμήμα καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η γνωριμία και βιωματική εμπειρία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, με το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου rAn καθώς και με τα αποτελέσματα κι εκπαιδευτικά προϊόντα που έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα. Επιπλέον, στο χώρο θα υπάρχει η δυνατότητα για γνωριμία και δοκιμή του εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού rAn και των συνοδευτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την ένταξή του στη μαθησιακή διαδικασία σε περιβάλλον τάξης, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και γνωριμίας των παιδιών με κοινά φυσικά φαινόμενα και καταστροφές όπως και με πιθανούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης, θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Θα τηρηθεί το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της COVID-19 και οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στο χώρο, θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα από τα ισχύοντα πιστοποιητικά (νόσησης, εμβολιασμού ή αρνητικού αποτελέσματος τεστ).

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 6944965406 (Δρ. Σπύρος Κούριας). Πληροφορίες για το έργο rAn και τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιό του, βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://ranproject.eu