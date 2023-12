Εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπο του Κιμ Γιονγκ Ουν: Γυναίκες χοροπηδούν γύρω του

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media και το οποίο δείχνει νέες γυναίκες να έχουν περικυκλώσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν και να χοροπηδούν από τα χαρά τους που βρίσκονται δίπλα από τον ηγέτη τους.

Η εκδήλωση αυτή «λατρείας» έγινε στο πλαίσιο του 5ου Εθνικού Συνεδρίου για τις μητέρες.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η μείωση των γεννήσεων στη χώρα.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un was warmly received by members of the Korean Children's Union, who were present at the 5th National Conference of Mothers. pic.twitter.com/cEktObBzga

— NK NEWS (@nknewsorg) December 11, 2023