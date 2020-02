«Εκατοντάδες πρόσφυγες κατευθύνονται στα σύνορα με την Ελλάδα» – Συναγερμός στην Αθήνα

Σειρά από βίντεο, τα οποία, όπως υποστηρίζεται, δείχνουν εκατοντάδες πρόσφυγες να κατευθύνονται προς τα ελληνοτουκρικά σύνορα δημοσιεύονται από τις πρώτες πρωινές ώρες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στον απήχο της κλιμακούμενης ανάφλεξης στη Συρία και των τουρκικών δηλώσεων περί ανοίγματος των πυλών προς την Ευρώπη για τις προσφυγικές ροές. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική κυβέρνηση.

[VIDEO] Drone footage shows migrants flock to #Turkey–#Greece border

Irregular migrants are walking towards northwestern Turkey to cross into Europe after airstrike by Assad regime in Syria’s Idlib pic.twitter.com/BmoEzAQDn0

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020