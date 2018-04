Εκατόμβη νεκρών από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Αλγερία

Στους 257 ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους η αλγερινή τηλεόραση. Νωρίτερα, ιδιωτικός τηλεοπτικό σταθμός μετέδιδε 181 νεκρούς, αριθμός ο οποίος επιβεβαιώνονταν από το αλγερινό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται έναν αξιωματούχο του FLN, του κυβερνώντος κόμματος της χώρας, μεταξύ των θυμάτων είναι και 26 μέλη του Μετώπου Πολισάριο για την Απελευθέρωση της Δυτικής Σαχάρας.

Το αεροσκάφος Ιλιούσιν κατέπεσε στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται στην επαρχία Οούμ αλ-Μπουαγκί, και κατευθυνόταν προς την πόλη Μπεσάρ, λίγο μετά την απογείωσή του.

Οι Αρχές έστειλαν στο σημείο 130 μέλη της πολιτικής προστασίας, 14 ασθενοφόρα και δέκα φορτηγά.

#BREAKING – Algeria state agency says a military plane crashed. Reports of up to 200 people killed. pic.twitter.com/LnKGtkYQ0W

— Kyle Jordan (@KyleLive5) April 11, 2018