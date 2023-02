«Είναι ζήτημα χημ…ίου» και «το μέλλον» – Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον

Του Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Είναι ζήτημα χημ…ίου,

Βαγγέλης Νάστος,

εκδόσεις Bell



Ο συγγραφέας: Ο Βαγγέλης Νάστος γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1984. Το 2001, αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Αμυνταίου και συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αν κι από μικρός ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και τη μουσική, μετά την ενηλικίωσή του γρήγορα κατάλαβε πως αυτό που τον γέμιζε περισσότερο ήταν η συγγραφή. Η ιδέα μιας όμορφης ιστορίας αναζωπύρωσε τη φλόγα που σιγόκαιγε μέσα του και μέρες μετά, χαμένος ανάμεσα σε αράδες από λέξεις, συνειδητοποιούσε με χαρά ότι αυτό ήταν που πάντα ήθελε να κάνει.

Το μυθιστόρημα «Ο χορός των κυμάτων» (2014) είναι το δεύτερο μυθιστόρημά του, καθώς προηγήθηκαν τα «Τυχερά Μονοπάτια» (2012), ενώ ένα εκτενές του διήγημα με τίτλο «Στο πανηγύρι», φιλοξενείται στο συλλογικό έργο «Αμύνταιο: Συντηρητές μνήμης».

Η χημεία είναι παντού!

Αν το έχεις ξανακούσει αυτό, ήρθε η ώρα να σ’ το αποδείξουμε.

Με τον πιο ωραίο, καθηλωτικό, αστείο και ξεχωριστό τρόπο.

Το βιβλίο αυτό ονειρεύεται να μετατρέψει το μοχθηρό και άδικο «ίου» που βγαίνει αυτόματα από το στόμα σου όταν ακούς τη λέξη «χημεία» σε ένα ζεστό, ολοφώτεινο ILOVEU.

Ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε τρομερά δηλητήρια, αλλά και σε σιωπηλούς, απρόσμενους δολοφόνους. Μια πολύτιμη συλλογή πληροφοριών για τον ακριβότερο καφέ του κόσμου και για τα άγνωστα συστατικά του κραγιόν, πάντα με κοινό παρονομαστή τη χημεία, που ήταν ανέκαθεν χαραγμένη στην ίδια μας την ύπαρξη.

Ποιο ζοφερό μυστικό κρύβουν οι μπανάνες, και μήπως η μεγαλύτερη πανδημία του 20ού αιώνα δεν είχε ως θύμα τον άνθρωπο; Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν μας τσιμπήσει οχιά, τι όταν καθαρίζουμε κρεμμύδια και τι άραγε όταν ερωτευόμαστε;

Μπορεί ένα δέντρο να μετατρέψει ένα ταξίδι αναψυχής σε απρόσμενο εφιάλτη; Και πόσα χρόνια θα ήσασταν διατεθειμένοι να περιμένετε για να δείτε ένα πείραμα να ολοκληρώνεται;

Στο κοντινό μέλλον τα φυτά θα λάμπουν, τα κινητά μας θα φορτίζονται με απίθανους τρόπους και ίσως ένα χρώμα να δώσει την οριστική λύση στις συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Διηγήματα αυτοτελή μα και με ενιαία πλοκή, ένα εκρηκτικό μείγμα αποτελούμενο από ίσες δόσεις λογοτεχνίας και χημείας, που οδηγούν σε ένα σχεδόν αυταπόδεικτο συμπέρασμα:

Η χημεία δεν είναι απλά μέρος της ζωής μας, η χημεία είναι η ίδια η ζωή!

Το μέλλον, μια πολύ σύντομη εισαγωγή,

Jennifer Gidley,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Η συγγραφέας: H Αυστραλή ψυχολόγος και παιδαγωγός Jennifer Gidley (Τζέννιφερ Γκίντλεϋ) αποτελεί διεθνώς μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στο πεδίο των σπουδών για τα μέλλοντα, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή έρευνα και τη διδασκαλία. Ως πρόεδρος (2009-2017) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μελέτης για τα Μέλλοντα (WFSF), συμβουλευτικού εταίρου της UNESCO και του ΟΗΕ, ηγήθηκε ενός σώματος 300 κορυφαίων ερευνητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών στο πεδίο από 60 διαφορετικές χώρες. Έχει διδάξει στο Ινστιτούτο για τα Βιώσιμα Μέλλοντα του UTS στο Σίδνεϊ, στο Southern Cross University της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Κέντρο Botin στο Σανταντέρ της Ισπανίας, και διετέλεσε επιστημονική συνεργάτιδα του Sciences Po στο Παρίσι. Ως ερευνήτρια, ομιλήτρια και σύμβουλος έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα συμμετείχε στην ίδρυση του Oceanic Research Institute της Αυστραλίας. Εκτός από Το μέλλον. Μια πολύ σύντομη εισαγωγή (The Future: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2017), που ήδη έχει καθιερωθεί διεθνώς ως κείμενο αναφοράς στις σπουδές για τα μέλλοντα, εξέδωσε το βιβλίο Postformal Education: A Philosophy for Complex Futures (Μετατυπική εκπαίδευση: Μια φιλοσοφία για σύνθετα μέλλοντα, Springer 2016).

Εδώ και χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος πασχίζει να κατανοήσει και να προβλέψει το μέλλον. Οι πρόγονοί μας αναζητούσαν συμβουλές από τα μαντεία· διάβαζαν τα αστέρια με τη βοήθεια της αστρολογίας· εξέταζαν φιλοσοφικά τις έννοιες του χρόνου και του μέλλοντος· έγραφαν έργα για ουτοπίες και δυστοπίες· και, κατά τη νεότερη επιστημονική περίοδο, προσπάθησαν να προβλέψουν το μέλλον συγκεντρώνοντας και ερμηνεύοντας μοτίβα από το παρελθόν για να τα προεκτείνουν σε μοντέλα του μέλλοντος.

Τόσο πολύπλευρο, όσο και η ίδια η ανθρωπότητα, το μέλλον ουδέποτε μπορεί να είναι απολύτως γνωστό, προβλεπόμενο ή ελεγχόμενο, όμως οπωσδήποτε μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό. Και, σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για την ανθρωπότητα, προκλήσεων τις οποίες θέτει η κλιματική αλλαγή, η εμφάνιση πανδημιών, ο πόλεμος και η βαθιά ανισότητα, η μελέτη του μέλλοντος δεν είναι απλά μια άσκηση επί χάρτου, αλλά αφορά στην τέχνη και την επιστήμη της ανάληψης ευθύνης για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των αποφάσεων και των ενεργειών μας στο παρόν.

Η Jennifer Gidley μάς εξοικειώνει με την «ιστορία» του μέλλοντος, απαντά σε θεμελιώδη ερωτήματα για το πώς προσεγγίζουμε το μέλλον, διασαφηνίζει βασικούς όρους και έννοιες που συνθέτουν το πεδίο της μελέτης του, και παρουσιάζει τα κυριότερα ρεύματα ενός ρηξικέλευθου τομέα σπουδών, των «σπουδών για τα μέλλοντα», που πλέον κάνουν τα πρώτα τους βήματα και στην Ελλάδα.