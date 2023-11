«Είναι σαν την Covid… Αρχικά τρομάζεις, μετά το συνηθίζεις» – Ο Ζελένσκι μιλά για τις απόπειρες δολοφονίας του

Ούτε μια ούτε δύο… Τουλάχιστον «πέντε ή έξι» είναι οι απόπειρες δολοφονίας που έχει πραγματοποιήσει η Μόσχα κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, όπως τόνισε ο όιδιος ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στη «The Sun».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η βούληση της χώρας του να νικήσει τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει ισχυρή – και «στο ηθικό της υπόθσης, δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο».

Είπε, ακόμα, ότι ο λαός του έχει κουραστεί από τις «διαρκείς αεροπορικές επιδρομές», έχει κουραστεί να βομβαρδίζεται, έχει κουραστεί να καταστρέφονται τα σπίτια του και να σκοτώνονται οι αγαπημένοι του.

Αλλά πρόσθεσε πως «Αν τους ρωτήσετε, είστε πρόθυμοι να παραδώσετε στη Ρωσία τα εδάφη μας; Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με τους Ρώσους ώστε να τελειώσουν όλα αυτά; Είστε έτοιμοι για συμβιβασμό, προσωπικά, με τον Πούτιν; Θα σας πουν ότι δεν έχουμε κουραστεί. Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε κι άλλο απέναντι στους Ρώσους».

Σχετικά με τις απόπειρες εξολόθρευσής του, ο Ζελένσκι είπε ότι η πρώτη συνωμοσία σε βάρος του προκάλεσε πανικό. Αλλά μετά από αυτό, μάλλον συνήθισε και τα πράγματα δεν ήταν τόσο τραγικά. Κάτι όπως η κρίση της Covid.

Ukraine has the right to kill Putin, President Zelenskyy said in an interview with The Sun

This is how he responded to the journalist's question whether Ukraine will take the chance to kill Putin if such an opportunity presents itself:

"This is a war, and Ukraine has every… pic.twitter.com/6fM7awYg0c

— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2023