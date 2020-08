Εικόνες σοκ από τη Βηρυτό: Μια πόλη ισοπεδώθηκε μετά τη διπλή έκρηξη

O Λίβανος τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ύστερα από την τεράστια έκρηξη που έλαβε χώρα, πιθανώς σε αποθήκες με πυρομαχικά ή βεγγαλικά στο λιμάνι της Βηρυτού και ισοπέδωσε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Το ωστικό κύμα είχε μεγάλη ακτίνα, άνω των 15 χιλιομέτρων, ενώ ακαριαίο θάνατο βρήκαν δεκάδες άνθρωποι. Ηδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο με υλικό τα οποία δείχνουν διάσπαρτα πτώματα να κείτονται στα συντρίμμια της πόλης, ενώ πολλά εξ αυτών ήταν διαμελισμένα.

Τουλάχιστον δέκα είναι οι νεκροί από την πολύ ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya έκανε λόγο για έξι νεκρούς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη. Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα».

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ο ήχος της ταξίδεψε μέχρι την Κύπρο… «Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυώροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen έκανε λόγο για «εκατοντάδες» τραυματίες ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι υπάρχει «πολύ υψηλός αριθμός» τραυματιών και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

