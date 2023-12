Εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία: 1.200 τόνοι νεκρών ψαριών στην επιφάνεια της θάλασσας – Συνδέεται με τη Φουκουσίμα;

Αξιωματούχοι στην Ιαπωνία παραδέχθηκαν ότι προσπαθούν να προσδιορίσουν γιατί εκατοντάδες τόνοι ψαριών ξεβράστηκαν στην ακτή τις τελευταίες ημέρες, ενώ αρνούνται θεωρίες που συνδέονται με διαρροές νερού από αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, περίπου 1.200 τόνοι σαρδέλας και σκουμπριού βρέθηκαν να επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας στα ανοικτά του αλιευτικού λιμανιού Hakodate στο Hokkaido, σχηματίζοντας μια ασημένια κουβέρτα που εκτεινόταν για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο.

Την Τετάρτη, αξιωματούχοι στο Νακίρι, μια πόλη στην ακτή του Ειρηνικού εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια του Χοκάιντο, ήρθαν αντιμέτωποι με 30 έως 40 τόνους ιαπωνικών σαρδέλων με λέπια που είχαν παρατηρηθεί στην περιοχή μερικές ημέρες νωρίτερα.

Large-scale fish die-off observed along the northern coast of Japan. pic.twitter.com/6I8WpqGCNj

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ντόπιοι ψαράδες έσπευσαν να μαζέψουν τα ψάρια, φοβούμενοι ότι τα κουφάρια τους θα μείωναν την περιεκτικότητα του νερού σε οξυγόνο καθώς αποσυντίθενται και θα έβλαπταν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι αρχές αρνούνται τη σύνδεση με τις διαρροές της Φουκουσίμα «Η αιτία είναι προς το παρόν άγνωστη», είπε στην εφημερίδα ο Μικίν Φουτζιουάρα, τοπικός αξιωματούχος της αλιείας. «Σκοπεύουμε να κάνουμε δειγματοληψία από το θαλασσινό νερό στην τοποθεσία και να το εξετάσουμε για να ανακαλύψουμε την αιτία».

Αξιωματούχοι της ιαπωνικής κυβέρνησης επέκριναν ένα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail που φαινόταν να συνδέει το φαινόμενο με την απελευθέρωση επεξεργασμένου νερού από τον πυρηνικό σταθμό Fukushima-Daiichi.

Η έκθεση σημείωσε ότι τα νεκρά ψάρια άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου η εγκατάσταση άρχισε να απορρίπτει το νερό – το οποίο περιέχει μικρές ποσότητες του ραδιενεργού ισοτόπου τριτίου – στον Ειρηνικό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ενέκρινε το σχέδιο, λέγοντας σε μια αξιολόγηση ασφάλειας ότι η απελευθέρωση του νερού θα είχε «αμελητέες ραδιενεργές επιπτώσεις στους ανθρώπους και στο περιβάλλον».

japan dealing with 1200 (!) tons of fish washing ashore near hakodate

cause unknown pic.twitter.com/4EU7LH33Ab

