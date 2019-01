Έγραψαν ιστορία: Τσιτσιπάς-Σάκκαρη νίκησαν τον Φέντερερ και την παρτενέρ του!

Μια μεγάλη επιτυχία πέτυχαν τα δύο «χρυσά» παιδιά του ελληνικού τένις. Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ένωσαν τις δυνάμεις τους στο διπλό μεικτό και… έριξαν στο καναβάτσο το ελβετικό ζευγάρι των Φέντερερ – Μπέντσιτς, βάζοντας τέλος στο αήττητο τους.

Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε με 3-4, 4-2, 3-4 και έκανε το 2-1 κόντρα στους Ελβετούς στο Hopman Cup που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας, ολοκληρώνοντας ιδανικά την κοινή παρουσία με τα χρώματα της Ελλάδας.

Με την ιστορική νίκη απέναντι στους Φέντερερ – Μπέντσιτς, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του ομίλου, πάνω από Μ. Βρετανία και ΗΠΑ, κάτω όμως από τους Ελβετούς, που πήραν την πρωτιά και την πρόκριση στον τελικό.

Το ελληνικό δίδυμο αποθεώθηκε από τους ομογενείς, που στήριξαν από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια των δύο Ελλήνων τενιστών, «ποδοσφαιροποιώντας» πολλές φορές τις εξέδρες.

«Εάν μου έλεγε κανείς πριν από δέκα χρόνια ότι θα παίξω απέναντι στον Φέντερερ θα γελούσα. Είναι μύθος» δήλωσε μετά την αναμέτρηση η Μαρία Σάκκαρη, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της.

What a night for Team Greece 👏

Listen to @StefTsitsipas and @mariasakkari following their big win. #HopmanCup pic.twitter.com/ffH2Cpi6pr

— Hopman Cup (@hopmancup) January 3, 2019