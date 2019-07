«Έφυγε» ο άγγελος που μοιράστηκε το «χρυσό παπούτσι» του Μουντιάλ με τον Χάρι Κέιν

Ήταν μια από τις απίστευτες ιστορίες, που φανερώνουν τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Ο Μπεν Γουίλιαμς, είχε την ατυχία να παλεύει με την επάρατη νόσο σχεδόν από μωρό. Ηταν πάντα χαμογελαστός και είχε θέληση για ζωή. Αγαπούσε την πατρίδα του και πέρυσι, εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς στην πορεία της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Η περιπέτεια του είχε συγκλονίσει τους Αγγλους διεθνείς και στο πρώτο ματς των «τριών λιονταριών» στην έδρα τους για το Nations League, ο Χάρι Κέιν «μοιράστηκε» μαζί του το χρυσό παπούτσι που κέρδισε στο Μουντιάλ.

Ο μικρός είχε συνοδεύσει τον Κέιν στο γήπεδο, είχαν φωτογραφηθεί μαζί, αλλά εκείνο το χαμόγελο «έσβησε». «Είμαι πολύ λυπημένος που έμαθα για τον χαμό του Μπεν Γουίλιαμς… Ήταν τιμή μου να τον συναντήσω στο ματς με την Ισπανία και μοιραστήκαμε μαζί μια ιδιαίτερη στιγμή. Οι σκέψεις μου είναι στην οικογένειά του…», ήταν η γεμάτη συγκίνηση ανάρτηση του Χάρι Κέιν στα social media.

Very sad to hear that Ben Williams passed away recently. It was an honour to have met him at the Spain game and shared a special moment with the golden boot. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/fpkzT2YxOb

— Harry Kane (@HKane) July 15, 2019