Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μπράιαν Ντένεχι

Αφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Μπράιαν Ντένεχι, ένας από τους κορυφαίους καρατερίστες του Χόλιγουντ. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Ελίζαμπεθ, προσθέτοντας πως ο ηθοποιός πέθανε από φυσικά αίτια στο Κονέκτικατ, μετά από μια καριέρα 40 χρόνων στον κινηματογράφο.

Ο Μπράιαν Ντένεχι γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1938 στο Μπρίτζπορτ της πολιτείας Κονέκτικατ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ενώ την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση την έκανε το 1977 στην ταινία «Αναζητώντας τον κύριο Γκούντμπαρ». Το 1982 εναντιώθηκε στον Σιλβέστερ Σταλόνε στο «Ράμπο: Το πρώτο αίμα» για να εδραιώσει στη δεκαετία του ’80 μια καριέρα πάνω σε πληθωρικούς χαρακτήρες, συχνά «κακών», με το θρίλερ «Έγκλημα στο Γκόρκι Παρκ» (1983) του Μάικλ Άπτεντ δίπλα στους Γούλιαμ Χαρτ και Λι Μάρβιν, αλλά και τις ταινίες «Cocoon» (1985) του Ρον Χάουαρντ και «Σιλβεράντο» (1985) του Λόρενς Κάσνταν.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3

