Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός του Goodfellas, Chuck Low

Ο Chuck Low, ένας από τους γνωστότερους ηθοποιούς της αξέχαστης κινηματογραφικής ταινίας Goodfellas, πέθανε σε ηλικία 89 ετών στις Η.Π.Α.

Ο Chuck Low, ο οποίος υποδύθηκε το ρόλο του Morris Kesseler και «δολοφονήθηκε» κινηματογραφικά από τον διάσημο ηθοποιό Joe Pesci στο ιστορικό φιλμ του Scorsese, πέθανε σε γηροκομείο του Νιου Τζέρσεϊ στις 18 Σεπτεμβρίου, αν και η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μόλις χθες.

Όμως, ο Chuck Low δεν έμεινε στην κινηματογραφική ιστορία απλά και μόνο από την ερμηνεία του στο Goodfellas αλλά πρωταγωνίστησε και σε άλλες μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τις, The Mission, King of Comedy, Once Upon a Time in America, Scent of a Woman και την επιτυχημένη σειρά της αμερικανικής τηλεόρασης The Sopranos.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καριέρα του αείμνηστου ηθοποιού στο σινεμά ξεκίνησε όταν ο De Niro, έπειτα από τη μεταξύ τους γνωριμία, τον έπεισε να συμμετέχει στην ταινία Goodfellas, την ίδια στιγμή που ο ίδιος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απλά ένας κτηματομεσίτης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα