Εφηβη σκότωσε έξι άτομα σε χριστιανικό δημοτικό σχολείο στο Νάσβιλ

Ένα νέο περιστατικό ένοπλης επίθεσης συγκλονίζει τις ΗΠΑ, με μία έφηβη – όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ – να ανοίγει πυρ σε ιδιωτικό, Δημοτικό σχολείο του Νάσβιλ της πολιτείας Τενεσί. Από τους πυροβολισμούς έπεσαν νεκροί έξι άνθρωποι, τρεις μαθητές και τρεις ενήλικες, ενώ στη συνέχεια η δράστιδα σκοτώθηκε από τα αστυνομικά πυρά.

Όπως γράφει το CNN, η κοπέλα είχε διάφορα όπλα στην κατοχή της.

Η ταυτότητά της όμως δεν έχει γίνει, μέχρι τώρα, γνωστή ούτε και τα αίτια που την οδήγησαν στην ένοπλη επίθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της περιοχής, δύο αξιωματικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν την έφηβη που έφερε δύο τυφέκια και ένα πιστόλι.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί για το τραγικό συμβάν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το χρονικό της επίθεσης

Ήταν 10:13 (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία σήμανε συναγερμό στο Covenant School ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο κι άκουσε πυροβολισμούς από τον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος. Στις 10:27, περίπου, η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε την έφηβη δράστιδα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν, ακόμη, την περιοχή και ζήτησαν από τους γονείς, που έσπευσαν στο σημείο αγωνιώντας για την τύχη των παιδιών τους, να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

Police say at least 4 people are dead, including the suspect, after a shooting at Covenant School, a private Christian school in Nashville, Tennessee. pic.twitter.com/ndHNebrBZC — Beast News (@BeastNews2) March 27, 2023

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας για τη νεκρή δράστιδα, το Γραφείο Ερευνών του Τενεσί ανέφερε επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία τρέχουσα απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

«Ανταποκρινόμαστε σε περιστατικό με ενεργό δράστη στο σχολείο Covenant School. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε πολλά θύματα», τόνισε νωρίτερα η πυροσβεστική υπηρεσία του Νάσβιλ στο Twitter.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene. — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) March 27, 2023

Η μητροπολιτική αστυνομία του Νάσβιλ επιβεβαίωσε, νωρίτερα, ότι στο σχολείο έλαβε χώρα ένα συμβάν με «ενεργό δράστη». Παράλληλα, σε επόμενο tweet έγινε γνωστό ότι σε κοντινή εκκλησία δημιουργήθηκε χώρος, όπου μπορούν να πηγαίνουν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες στην παρούσα φάση.

Το Covenant School, που ιδρύθηκε το 2001, λειτουργεί με τη στήριξη της εκκλησίας Covenant Presbyterian του Νάσβιλ, ενώ σε αυτό φοιτούν περίπου 200 μαθητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σχολείου.

Πηγή: Πρώτο Θέμα