Εφιάλτης την Black Friday: Επιθέσεις με μαχαίρι σε Λονδίνο και Χάγη (pics & vid)

Δύο επιθέσεις με μαχαίρι στο Λονδίνο και στη Χάγη σήμαναν συναγερμό στις αρχές της Βρετανίας και της Ολλανδίας αντίστοιχα. Και οι δύο επιθέσεις έγιναν την ημέρα της Βlack Friday σε πολυσύχναστες περιοχές, στη Γέφυρα του Λονδίνου από τη μία και σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο η δεύτερη.

Στην πρώτη περιπτωση ο απολογισμός είναι 3 νεκροί, συμπεριλαμβανομένου και του δράστη της επίθεσης, ενώ στη Χάγη ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 3 τραυματίες ενώ ο δράστης της επίθεσης ακόμη αναζητείται. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στις 2 υποθέσεις.

Λονδίνο: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Οι βρετανικές αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας άνδρας στη Γέφυρα του Λονδίνου, ο οποίος είναι επίσης νεκρός.

«Με βαριά καρδιά οφείλω να σας ενημερώσω ότι εκτός από τον ύποπτο, που σκοτώθηκε από αστυνομικούς, δύο από τους τραυματίες στην επίθεση δυστυχώς υπέκυψαν» στο νοσοκομείο όπου είχαν μεταφερθεί, ανακοίνωσε η αρχηγός της Σκότλαντ Γιαρντ Κρεσίντα Ντικ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Σύμφωνα με την αστυνομία, άλλοι τρεις τραυματίες παραμένουν για νοσηλεία σε νοσοκομεία.

Η Ντικ είπε ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται θα αυξηθούν οι περιπολίες, ένοπλων και άοπλων αστυνομικών. Οι αρχές, πρόσθεσε, εργάζονται για να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε απειλή μπορεί να υπάρχει.

«Εργαζόμαστε με τη μέγιστη ταχύτητα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και αν έχει εμπλακεί κάποιος άλλος» στην υπόθεση αυτή, τόνισε. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη, ο οποίος φορούσε μια ψεύτικη ζώνη με εκρηκτικά.

Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης -Το μεγάλο λάθος της βρετανικής αστυνομίας

Ο 28χρονος Ουσμάν Καν είναι ο δράστης της τρομοκρατικής – σύμφωνα με τις αρχές – επίθεσης που σημειώθηκε χθες στη Γέφυρα του Λονδίνου, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία που ταυτοποίησε τον άνδρα που σκότωσε με μαχαίρι δύο ανθρώπους, πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Ο Καν είχε καταδικαστεί για τρομοκρατικά αδικήματα και αποφυλακίστηκε πέρσι. «Το άτομο αυτό ήταν γνωστό στις αρχές και είχε καταδικαστεί το 2012 για τρομοκρατικά αδικήματα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου. «Αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Δεκέμβριο του 2018 και το βασικό σημείο της έρευνας τώρα είναι να διαπιστώσουμε πως κατόρθωσε να διαπράξει αυτή την επίθεση», τόνισε, συμπληρώνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε μια τοποθεσία στην κομητεία του Στάφορντσιρ στην κεντρική Αγγλία.

Αναβάλλονται οι προεκλογικές εκστρατείες

«Συνταρακτικό» χαρακτήρισε το θάνατο των δύο πολιτών μετά την επίθεση στη Γέφυρα του Λονδίνου ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος τόνισε ότι θα αυξηθεί η αστυνομική παρουσία στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας. Λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη της ομάδας «Κόμπρα», ο Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι υποστηρίζει εδώ και καιρό πως «πρόκειται για λάθος να επιτρέπεται σε σοβαρούς και βίαιους εγκληματίες να αποφυλακίζονται νωρίς» και ότι «θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρμόζουσες ποινές για τους επικίνδυνους εγκληματίες, ειδικά για τρομοκράτες».

Αρνήθηκε, ωστόσο, να διευκρινίσει εάν ο ένοπλος δράστης ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφάλειας ή στην αστυνομία πριν να συμβεί το περιστατικό. Επίσης, ανέφερε ότι οι προεκλογική εκστρατεία τόσο των Τόρις όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο Λονδίνο, αναβάλλεται.

