Εφιάλτης για ζευγάρι στη Μαλαισία: Τεράστιος πύθωνας κρυβόταν κάτω από το καπό του αυτοκινήτου τους

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε ένα ζευγάρι από τη Μαλαισία όταν ένας τεράστιος πύθωνας έκανε την εμφάνιση του κάτω από το καπό αυτοκινήτου, την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει, σε εθνική οδό της Κουάλα Λουμπούρ.

Όπως ήταν φυσικό το ζευγάρι έπαθε σοκ βλέποντας το τεράστιο ερπετό να κόβει βόλτες πάνω στο παρμπρίζ τους. Ευτυχώς, ο οδηγός δεν έχασε την ψυχραιμία του και κατευθύνθηκε προς την πυροσβεστική υπηρεσία όπου οι πυροσβέστες απομάκρυναν το ερπετό με ασφάλεια και το ζευγάρι συνέχισε τον δρόμο του.

Το σκηνικό κατέγραψε η συνεπιβάτιδα με το κινητό της.

