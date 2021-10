Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Βρετανό υπουργό Υγείας: Μπορεί τον χειμώνα να μετράμε ακόμη και 100.000 ημερήσια κρούσματα

Σε μια δραματική πρόβλεψη προχώρησε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Σατζίντ Χαβίντ, ενόψει επέλασης του χειμώνα.

Με τα κρούσματα και τους θανάτους στη Βρετανία να κινούνται, τις τελευταίες ημέρες, σε υψηλό εξαμήνου και τη νέα μετάλλαξη Δέλτα Plus να έχει κάνει την εμφάνισή της στη Γηραιά Αλβιόνα, ο Χαβίντ έκανε λόγο για μια απειλή που θέλει τις ημερήσιες μολύνσεις, κατά τους χειμερινούς μήνες, να εκτοξεύονται στις 100.000. Ωστόσο, μιλώντας για το plan B, που θα ενισχύσει τη μάχη κατά της πανδημίας, ο Βρετανός υπουργός Υγείας τόνισε ότι έχουν συναφθεί δύο συμφωνίες για νέες θεραπείες, που αν λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, τότε θα ξεκινήσουν να χορηγούνται σε άτομα που θεωρούνται πιο ευάλωτα απέναντι στη λοίμωξη.

Οι συμφωνίες αφορούν από τη μια την εξασφάλιση 480.000 θεραπειών του φαρμάκου Molnupiravir, το οποίο παράγεται από τη Merck και σύμφωνα με τις κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει, αποδεικνύεται πως μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου για ενήλικες με ήπια ή μέτρια συμπτώματα κατά 50%. Παράλληλα, ο Τζαβίντ διεμήνυσε πως υπογράφηκε συμφωνία για θεραπεία με το φάρμακο PF -07321332/ritonavir, που παράγεται από την Pfizer, και για το οποίο συνεχίζονται ακόμα οι κλινικές δοκιμές. Τόνισε ακόμη ότι περίπου τέσσερα εκατομμύρια Βρετανοί έχουν λάβει την ενισχυτική δόση. Όσον αφορά στη νέα μετάλλαξη Δέλτα, είπε ότι εξαπλώνεται, τόνισε όμως ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν ότι θέτει νέα απειλή.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανία συνέστησε στους πολίτες, για την αποφυγή νόσησης από την Covid-19, να συναντώνται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εξωτερικούς χώρους, να ανοίγουν τα παράθυρα όταν βρίσκονται με άλλους σε εσωτερικούς χώρους και να φορούν μάσκα σε πολυπληθείς εκδηλώσεις. Υπενθυμίζεται ότι αριθμός των θανάτων στη Βρετανία, την Τρίτη, κινήθηκε σε υψηλό επταμήνου, συγκεκριμένα οι νεκροί ήταν 223, ενώ τα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες είναι σταθερά πάνω από 40.000.

Οι υγειονομικές αρχές στη Βρετανία παρακολουθούν στενά μια νέα μετάλλαξη (την ΑΥ.4.2.) της παραλλαγής Δέλτα του κορωνοϊού, η οποία προκαλεί έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό μολύνσεων. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σύμφωνα με το BBC και τους Financial Times, το 6% των νέων περιστατικών Covid-19, που έχουν αναλυθεί γενετικά, οφείλονται στη νέα αυτή μετάλλαξη, γνωστή και ως Δέλτα+ (Delta Plus). Ήδη οι επιστήμονες μελετούν κατά πόσο πρόκειται για μια νέα απειλή, αν και οι ειδικοί θεωρούν απίθανο να διαφεύγει από τα υπάρχοντα εμβόλια. Μέχρι στιγμής δεν έχει χαρακτηριστεί ως παραλλαγή που αποτελεί πηγή ανησυχίας (variant of concern). H Δέλτα είχε αποκτήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό φέτος τον Μάιο, αφότου είχε πλέον υπερκεράσει την παραλλαγή ‘Αλφα λόγω αυξημένης μεταδοτικότητας. Η ΑΥ.4.2 εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο και έκτοτε αργά αλλά σταθερά εξαπλώνεται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι σημαντικά πιο μεταδοτική από τη Δέλτα.

Πηγή:Protothema