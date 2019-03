ΕΦΕΤ: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ληγμένων προϊόντων – Ποια είναι

Έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας μιγμάτων μπαχαρικών, βοτάνων και προσθέτων, τα οποία προορίζονται για χονδρική πώληση, πραγματοποίησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων και της διερεύνησης καταγγελιών πολιτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 τόνοι περίπου προϊόντα, σε σκόνη ή σε νιφάδες, σε μεγάλες κυρίως συσκευασίες (από 10 έως 25 κιλά η κάθε μία) για τα οποία είχε παρέλθει ο χρόνος διατηρησιμότητάς τους.

Επιπλέον, σε βιομηχανία τροφίμων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν δύο περίπου τόνοι προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση όπως βούτυρα, άλευρα και σπόροι σε μεγάλες επίσης συσκευασίες (πρώτες ύλες για παραγωγή προϊόντων ζύμης) για τα οποία είχε παρέλθει ο χρόνος διατηρησιμότητάς ενώ για τα περισσότερα από αυτά διαπιστώθηκε παρουσία εντόμων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, να τηρούν πιστά το σύστημα FIFO (first in first out), κατά την αποθήκευση των τροφίμων, ακόμη και σε αυτά με μακράν ημερομηνία ανάλωσης, ώστε να αποφεύγονται ευρήματα, όπως τα ανωτέρω και διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και ενόψει μάλιστα των εορτών του Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι η ειδική γραμμή επικοινωνίας 11717 του ΕΦΕΤ βρίσκεται στη διάθεση όλων των πολιτών προκειμένου να καταγγέλλονται περιστατικά διακύβευσης της δημόσιας υγείας.

