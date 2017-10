Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο τραγουδιστής της ροκ, Τομ Πέτι

Δεν τα κατάφερε τελικά ο τραγουδιστής της ροκ Τομ Πέτι καθώς όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) έχασε τη μάχη για τη ζωή.

«Εκ μέρους της οικογένεια του Τομ Πέτι, ανακοινώνουμε με θλίψη τον θάνατο του πατέρα, αδελφού, συζύγου και φίλου Τομ Πέτι» αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφει ο επί χρόνια μάνατζέρ του Τόνι Δημητριάδης.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο τραγουδιστής «υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του στο Μαλιμπού τα ξημερώματα της Δευτέρας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του UCLA χωρίς, τελικά, να μπορέσει να ανανήψει. Πέθανε ήρεμος στις 20:40 (τοπική ώρα) έχοντας δίπλα του την οικογένειά του».

Νωρίτερα είχε δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του καθώς η ιστοσελίδα TMZ ανακοίνωσε το θάνατό του, για να ανακαλέσει λίγο αργότερα διευκρινίζοντας ότι «κρατιέται στη ζωή» αν και δεν αναμένεται να ζήσει για πολύ.

Ο 66χρονος Πέτι, ο οποίος πούλησε περισσότερα από 80 εκατομμύρια δίσκους, έκανε πολλές επιτυχίες στις πέντε δεκαετίες της καριέρας του όπως τα Free Falin’, American Girl, Learning To Fly, Refugee and I Won’t Back Down.

Σε ένδειξη αναγνώρισης της παρουσίας του στο τραγούδι έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame το 2002.

Μέχρι και λίγες ημέρες πριν το θάνατό του ο Πέτι ήταν στις επάλξεις, καθώς μόλις την περασμένη Δευτέρα είχε ολοκληρώσει μια εξάμηνη παγκόσμια περιοδία με την οποία γιόρτασε τα 40α «γενέθλια» της μπάντας του.

Σε συνεντεύξεις του έχει αποκαλύψει ότι από μικρός ήθελε να γίνει τραγουδιστής αφού είδε τους Beatles στο σόου του Εντ Σάλιβαν. Έτσι σε ηλικία 17 ετών παράτησε το σχολείο του και εντάχθηκε στο πρώτο του συγκρότημα τους Mudcrutch.

Το 1976 σχημάτισε τους Tom Petty and the Heartbreakers με το πρώτο τους άλμπουμ να γίνεται επιτυχία κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία.

Όταν θυμόταν την πρώτη του παρουσία μπροστά σε κοινό το 1976 όταν «άνοιξε» τη συναυλία του Νιλς Λόφγκρεν ο Πέτι μιλούσε για μια «έξαψη». «Δεν είχαμε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι και άρχισαν να χορεύουν» έλεγε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Πρώτο Θέμα