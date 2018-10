e Twinning- Ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία της Ευρώπης, στο Γυμνάσιο τη Αγριάς

Το Γυμνάσιο Αγριάς συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά στα προγράμματα e Twinning. Συγκεκριμένα οι μαθητές Γερμανικών όλων των τάξεων συμμετέχουν στη δημιουργία δύο προγραμμάτων.

Στο πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Schulen in Europa (Online Magazin) » που σημαίνει «Σχολεία της Ευρώπης (Διαδικτυακό Περιοδικό)», μαθητές από συνολικά 23 σχολεία διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών θα δημιουργήσουν ένα μηνιαίο online περιοδικό. Το περιοδικό θα περιέχει μεταξύ άλλων ειδήσεις, άρθρα και ρεπορτάζ με άξονα τη σχολική ζωή, σταυρόλεξα και συνταγές που θα προετοιμάζουν και θα παρουσιάζουν οι μαθητές ως συντάκτες του περιοδικού στη Γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα συμμετέχουν εκτός από το Γυμνάσιο Αγριάς και τα παρακάτω σχολεία:

Schule am Pappelhof, Γερμανία, Zespoł Szkolno- Przedzkolnzy im Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy, Πολωνία, 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών, Ελλάδα, 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Ελλάδα, 3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδα, Ελλάδα, Collège Da Daselsen, Γαλλία, Collège Foch, Γαλλία, Gymnasium of Trostianets, Ουκρανία, ΙES Las Maretas, Ισπανία, Lush Kola, Αλβανία, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aurus w Warzawie, Πολωνία, Osnovna škola “Vladimir Nazor“ , Κροατία, Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου, Ελλάδα, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30w Opolu, Πολωνία, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, Πολωνία, Szkoła Podstawowa nr 2im Jana Twardowskiego, Πολωνία, Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu, Πολωνία, Szkoła Podstawowa im Wandy Chotomskiej w Kleczewie, Πολωνία, Zespoł Szkolno- Przedzkolnzy w Borku Wielkopolskim, Πολωνία και Ӧzel Antalya Has Okullari, Τουρκία.

Το δεύτερο πρόγραμμα, στο οποίο το Γυμνάσιο Αγριάς είναι και ιδρυτής, ονομάζεται «Musik und Unterhaltung in meinem Land» που σημαίνει «Μουσική και Διασκέδαση στη χώρα μου». Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχoυν και μαθητές γερμανικών από τα σχολεία Ӧzel Τaşdelen Uĝur Ortaokulu, Τουρκία, Skolen på Herredsåsen, Δανία, και Helilän Koulu, Φινλανδία. Οι μαθητές θα ασχοληθούν με οικεία και ξένα ακούσματα, με παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα τραγούδια και στίχους, θα παρουσιάσουν ελληνικούς χορούς και θα πειραματιστούν με βήματα χορών των άλλων κρατών, χρησιμοποιώντας ως μέσο επικοινωνίας τις Νέες Τεχνολογίες και τα Γερμανικά.

Όπως τονίζει η καθηγήτρια Γερμανικών κυρία Ειρήνη Καφίδα, ο σκοπός της συμμετοχής του Γυμνασίου Αγριάς στα έργα αυτά δεν είναι ούτε το έπαθλο ούτε η προβολή (ας σημειωθεί ωστόσο ότι αξιόλογα έργα βραβεύονται από ειδική επιτροπή του e Twinning), αλλά η παρότρυνση των μαθητών για συμμετοχή και η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα επιφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως την ενίσχυση των γνώσεων της Γερμανικής γλώσσας και τη χρήση της μέσα σε αυθεντικό πλαίσιο, το κίνητρο για δημιουργική μάθηση, την εξοικείωση με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και την αλληλεπίδραση με συνομηλίκους άλλων χωρών. Tέλος, εφόσον προκύψει μία καλή συνεργασία, το e Twinning μπορεί να λειτουργήσει ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία μελλοντικής συνεργασίας με κάποιο Ευρωπαϊκό σχολείο σε πρόγραμμα Erasmus + .

Ολοένα και περισσότερα σχολεία στην Ευρώπη αξιοποιούν το e Twinning για τη συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία. Τι όμως ακριβώς είναι το e Twinning;

Το «e» (electronic) και «Twinning» (αγγλ. twin= δίδυμος) παραπέμπει στην έννοια της «αδερφοποίησης».

Tο e Twinning ξεκινώντας το 2005 ως δράση του eLearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενσωματωθεί στο Erasmus+ , Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, από το 2014.

Kινείται σε δύο άξονες: αφενός προωθεί τη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Σχολείων και αφετέρου ενισχύει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Αυτή τη στιγμή αποτελεί την μεγαλύτερη εκπαιδευτική κοινότητα Ευρωπαϊκών Σχολείων. H πλατφόρμα (www.etwinning.net) μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλα τα μαθήματα.

Η δωρεάν και ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχει την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη υποστήριξη), ώστε οι εκπαιδευτικοί που είναι γραμμένοι στη δράση eTwinning να μπορούν να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε οποιαδήποτε θεματική αυτοί επιθυμούν.

Η προσφορά και τα οφέλη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς είναι αξιοσημείωτα. Συγκεκριμένα:

Οι εκπαιδευτικοί:

Έχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να συνεργαστούν με σχολεία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ορισμένων άλλων κρατών όπως της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Κροατίας. Με τα σχολεία αυτά μπορούν να ανταλλάξουν διδακτικό υλικό, ιδέες και απόψεις σχετικά με τις διδακτικές μεθόδους. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί έχουν δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν συνέδρια και επιμορφωτικά διαδικτυακά σεμινάρια σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Οι μαθητές:

Έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν μέσα σε έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο με παιδιά και εφήβους άλλων Ευρωπαϊκών κρατών, δημιουργώντας προγράμματα ποικίλων θεμάτων. Μέσα από την επαφή με τις άλλες χώρες οι μαθητές γνωρίζουν νέους πολιτισμούς, ενισχύεται η κατανόηση και η ανεκτικότητα για το διαφορετικό και ανοίγεται ο δρόμος για την καταπολέμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Ειδικά όσον αφορά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας το e Twinning δίνει στους μαθητές την ευκαιρία όχι μόνο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να τις εφαρμόσουν εντός ενός αυθεντικού πλαισίου, να κατανοήσουν εμπράκτως τη χρησιμότητα της ξένης γλώσσας και το ρόλο της στην διαπολιτισμική επικοινωνία. Επιπλέον οι μαθητές εξασκούνται στη στοχευμένη και δημιουργική χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.). Σημαντικό όφελος μέσα από τα δημιουργικά προγράμματα και την αλληλεπίδραση αποτελεί και η ενίσχυση κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.