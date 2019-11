Δύσκολο είναι για τον Βόλο το παιχνίδι της Κυριακής στην Τρίπολη

Από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο στη Ν. Σμύρνη, έχει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ο Βόλος εκτός έδρας. Τότε, είχε νικήσει με 2-1, ξεκινώντας νικηφόρο την «παρθενική» του παρουσία στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ.

Έκτοτε, η ομάδα έδωσε τέσσερα παιχνίδια μακριά από το Πανθεσσαλικό, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες από Ολυμπιακό (5-0), Ξάνθη (3-1), ΑΕΚ (3-2), Λαμία (1-0). Την Κυριακή οι «κυανέρυθροι» καλούνται να αντιμετωπίσουν τον Αστέρα στην Τρίπολη, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, απέναντι σε μια ομάδα που μέσα στο γήπεδό της είναι δυνατή και έχει χάσει δύσκολα με 3-2 από την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις και με 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Στα άλλα δύο ματς που έχει δώσει στην Τρίπολη, με Ατρόμητο και Λαμία, σημείωσε ισάριθμες νίκες, με 2-1 και 4-1 αντίστοιχα. Συνολικά ο Αστέρας έχει δώσει τέσσερα παιχνίδια, ως γηπεδούχος και έξι εκτός έδρας. Τα δύο τελευταία ματς ήταν μακριά από την Τρίπολη, κόντρα σε Παναιτωλικό (1-1) και Άρη (έχασε με 2-1).

Η ομάδα της Αρκαδίας έχει καταφέρει να σκοράρει στα εννέα από τα 10 παιχνίδια του πρωταθλήματος, καθώς μόνο στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό οι παίκτες του Μπόρχα Χιμένεθ δεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Η προετοιμασία των «κυανέρυθρων» συνεχίστηκε χθες κανονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με την τεχνική ηγεσία να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Χουάν Μουνίθ, ο οποίος συμπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει στο Κυριακάτικο παιχνίδι την ποινή του. Ο Ισπανός μέσος δεν είχε αγωνιστεί και στο ματς με τον ΠΑΟΚ, επίσης λόγω τιμωρίας, καθώς είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Ριζούπολη. Πρόκειται για έναν βασικό παίκτη της ομάδας, με Χουάν Φεράντο να καλείται να βρει τον αντικαταστάτη του στο χώρο της μεσαίας γραμμής.

«Σφυρίζει» ο Τσαγκαράκης

Ο Πέτρος Τσαγκαράκης από την Ένωση Χανίων ορίστηκε από την ΚΕΔ/ΕΠΟ να διευθύνει τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης-Βόλος. Πρώτος βοηθός θα είναι ο Σπύρος Βασιλόπουλος από την ΕΠΣ Έβρου και δεύτερος ο Δημήτρης Μαυρουδής από το Ηράκλειο. 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Δημήτρης Μαλούτας από την Ημαθία, ενώ στο VAR θα είναι ο Βαγγέλης Μανούχος από την Αργολίδα και βοηθός ο Ιορδάνης Απτόσογλου από την ΕΠΣ Αθηνών. Παρατηρητής ορίστηκε ο Γιώργος Μπίκας από την Χαλκιδική.

Για τον 32χρονο ρέφερι η φετινή είναι πρώτη αγωνιστική χρονιά που μετέχει στους πίνακες της Σούπερ Λιγκ και το παιχνίδι στην Τρίπολη θα είναι το τρίτο στην κατηγορία. Μέχρι στιγμής έχει διευθύνει τον αγώνα Λαμία-Πανιώνιος 1-1 και Άρης-Παναιτωλικός 2-0.

Παιχνίδι του Βόλου έχει «σφυρίξει» μία φορά ο Πέτρος Τσαγκαράκης και συγκεκριμένα τον αγώνα Σπάρτη-Βόλος 1-3.

Υποψήφιος για παίκτης του μήνα ο Μουνίθ

Συνεχίζεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Nivea Men Player of the Month για τον Αύγουστο (1η και 2η αγωνιστική). Ανάμεσα στους επτά υποψήφιους βρίσκεται ο Χουάν Μουνίθ της ομάδας του Βόλου, για τις εμφανίσεις του στα παιχνίδια με Πανιώνιο στη Ν. Σμύρνη και Άρη στο Πανθεσσαλικό. Θυμίζουμε, πως το ντεμπούτο του με την κυανέρυθρη φανέλα ο Ισπανός μέσος με τα δύο γκολ που είχε πετύχει κόντρα στον Πανιώνιο, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-1, που είναι και η μοναδική εκτός έδρας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να μπουν στο vote.slgr.gr και ψηφίσουν τον Nivea Men Player of the Month.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 23 Νοεμβρίου και ώρα 16:00

Οι υποψήφιοι Nivea Men Player of the Month του Αυγούστου είναι οι ακόλουθοι: Γιούσεφ Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός), Αριστοτέλης Καρασαλίδης (Ξάνθη), Δημήτρης Μάνος (ΟΦΗ), Χουάν Μουνίθ (Βόλος), Νέλσον Ολιβέιρα (ΑΕΚ), Λάζαρ Ρόμανιτς (Λαμία), Κάρολ Σφιντέρσκι (ΠΑΟΚ).