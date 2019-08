Δύσκολες ώρες για ηθοποιό του Game of Thrones – Η Πρόνοια της πήρε το παιδί

Δύσκολες στιγμές περνάει η Josephine Gillan, η οποία υποδυόταν την πόρνη στο «Game of Thrones», καθώς η πρόνοια της πήρε το παιδί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια στο προσωπικό της προφίλ στο Twitter, είχε αφήσει το μωρό της σε μια φίλη της, αφού εκείνη έκανε θεραπεία για την επιλόχειο κατάθλιψη. Όταν η αστυνομία και η πρόνοια μπήκαν στο σπίτι της φίλη της ηθοποιού, εκείνη ζητούσε να μην το πάρουν και οι Αρχές την απείλησαν με φυλάκιση.

«Η φίλη μου παρακαλούσε, αλλά την απείλησαν με φυλάκιση αν δεν παρέδιδε το μωρό μου. Άρρωστοι, διεστραμμένοι υπάλληλοι της πρόνοιας προσπαθούν να καταστρέψουν ζωές και να χωρίσουν ένα μωρό από τη μητέρα του, που δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Απήγαγαν το μωρό μου», επισημαίνει η γνωστή ηθοποιός στα social media.

Παράλληλα, η Josephine Gillan κάνει έκκληση για οικονομική βοήθεια καθώς πλέον δεν εργάζεται.

Nothing but sick twisted #socialworkers #socialservices trying to ruin lives and separate a baby from its mother that hasn't done anything wrong! They kidnapped my baby!!! 😞😩😪💔😢😫 https://t.co/E5BOYTis8X

— josephine gillan (@Officialmarei) August 8, 2019