«Δυσφορία» είπε πως ένιωσε ο επιβάτης που άνοιξε την έξοδο κινδύνου αεροπλάνου προκαλώντας χάος

Ο επιβάτης της Asiana Airlines που προκάλεσε χάος αφού άνοιξε εν μέσω πτήσης την έξοδο κινδύνου του αεροπλάνου λίγα λεπτά προτού αυτό προσγειωθεί στην Ντέγκου, στη Νότια Κορέα, είπε στην αστυνομία ότι το έκανε επειδή αισθανόταν «δυσφορία» για αυτό το έκανε.

Ο 30χρονος ισχυρίστηκε ότι άνοιξε την θύρα επειδή «ήθελε να κατέβει γρήγορα από το αεροπλάνο», σύμφωνα με το Yonhap, το οποίο επικαλέστηκε το αστυνομικό τμήμα της Ντέγκου Ντόνγκμπου. Επίσης, είπε στην αστυνομία ότι ήταν στρεσαρισμένος καθώς είχε χάσει τη δουλειά του πρόσφατα.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023