Δύο σημαντικά βραβεία για τη METRO στα Health & Safety Awards 2021!

Χρυσό για την υποψηφιότητα «Διαχείριση Κρούσματος Covid -19»

Στα Health & Safety Awards, η METRO ΑΕΒΕ απέσπασε δύο πολύ σημαντικά βραβεία για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Κέρδισε το GOLD βραβείο στην κατηγορία Διαχείριση κρούσματος COVID -19 / Corporate Response to Covid -19 case , με την υποψηφιότητα METRO AEBE – Διαχείριση Κρουσμάτων σε Καταστήματα – Κέντρα Διανομής – Κεντρικά́ Γραφεία. Με Ανθρώπινο Δυναμικό 11.000 εργαζομένων εκ των οποίων πάνω από 9.000 βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης, η βασική προτεραιότητα της METRO ήταν και εξακολουθεί να είναι η ασφάλεια των εργαζομένων της και των πελατών που εξυπηρετούνται καθημερινά από τα καταστήματα της αλυσίδας My market αλλά και από το δίκτυο χονδρικής των METRO Cash & Carry.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μία πολύ σημαντική επιβράβευση για τη δέσμη των πρωτοβουλιών και διαδικασιών που σχεδίασε και εφαρμόζει με αυστηρότητα η εταιρεία, με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση σε περίπτωση εντοπισμού θετικού κρούσματος, σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις της σε όλη τη χώρα. Πρωτοβουλίες που προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας στους εργαζομένους που βρίσκονται κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή, σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες πάνω από ένα χρόνο τώρα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία απέσπασε SILVER βραβείο για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που εφάρμοσε, ανταποκρινόμενη άμεσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, στην κατηγορία Καινοτομία στα θέματα Υ&Α / Innovation in Occupational Health and Safety με την υποψηφιότητα Οι Homo Sapiens στη METRO Digitalis – Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων.

Οι εναλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, τα πρωτόγνωρα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και οι αυξημένες ανάγκες των πελατών, οδήγησαν την ομάδα Μηχανοργάνωσης της METRO να κεφαλαιοποιήσει πολύ γρήγορα την έννοια της Προσαρμοστικότητας! Σε μία τόσο κρίσιμη χρονιά λοιπόν, και αυτή η βράβευση, αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας που διατηρεί σταθερά στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της τον άνθρωπο.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν από τη BOUSSIAS και η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σχετικά με τη METRO AEBE:

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, η METRO AEBE, μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά, έχοντας πάντοτε στο κέντρο της τον άνθρωπο. Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, με 50 σημεία σε όλη την χώρα και τα καταστήματα λιανικής My market, με 227 σημεία λιανικής πώλησης. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.