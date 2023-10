Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες

Δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με αναφορές βελγικών μέσων ενημέρωσης.

Βελγικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι και τα δύο θύματα φορούσαν σουηδικές ποδοσφαιρικές φανέλες, ενόψει του προκριματικού αγώνα της Σουηδίας απέναντι στο Βέλγιο για το Euro που λαμβάνει χώρα απόψε στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την ολλανδόφωνη Het Laatste, που εδρεύει στην Αμβέρσα, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα κοντά στο Saincteletteplein, δηλαδή αρκετά κοντά στο γήπεδο, όπου διεξάγεται ο αγώνας. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, κανένας ύποπτος δεν έχει ακόμη συλληφθεί, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο.

