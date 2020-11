Drive through testings για τον κορωνοϊό την Τετάρτη στον Αλμυρό και την Παρασκευή στον Βόλο

Συνεχίζονται για όλη την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι την άρση του lockdown στις πρωτεύουσες των νομών της Θεσσαλίας οι δωρεάν μαζικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid 19 (Rapid Tests) μέσω της δράσης «Drive through testing». Οι Κινητές Μονάδες ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους, στο πλαίσιο των δράσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού, θα βρίσκονται για το σκοπό αυτό κάθε εβδομάδα στο ίδιο μέρος σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

-Δευτέρα στα Τρίκαλα από 9 π.μ. με 1 μ.μ. (Παλιά ζωαγορά Τρικάλων)

-Τρίτη στη Λάρισα από 10 π.μ. έως 4 μ.μ. (Σκεπαστή αγορά Νεάπολης)

-Τετάρτη στην Καρδίτσα από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. ( Χώρος ετήσιας εμποροπανήγυρης, περιφερειακός )

-Παρασκευή στο Βόλο, από 9 π.μ. έως 1 μ.μ. (Πανθεσσαλικό Στάδιο )

Εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα Drive through testings θα γίνουν επίσης:

– στο Λιβάδι Ελασσόνας την Τετάρτη 25-11-2020, από 10 π.μ έως 2 μ.μ. καθώς και

-στον Αλμυρό Μαγνησίας και

-στην Καλαμπάκα Τρικάλων, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Τα Drive through testings δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχονται για Covid-19 άμεσα και με ασφάλεια, χωρίς να εξέλθουν από το όχημά τους. Οι πολίτες που προσέρχονται με το ιδιωτικό τους όχημα, οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες που προβλέπονται σχετικά με τη μετακίνησή τους και να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΜΚΑ τους.

Απολογισμός Drive through testings (13-11-2020 έως 20-11-2020)

Συνολικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι Κινητές Μονάδες ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο των Drive through testings, πήραν 2.494 δείγματα εκ των οποίων τα 156 θετικά.

Αναλυτικά:

-Στην Π.Ε. Λάρισας, συνολικά 1.606 δείγματα εκ των οποίων 70 θετικά, που αναλύονται ως εξής:

Στο Δήμο Λαρισαίων 595 δείγματα εκ των οποίων 34 θετικά

Στο Δήμο Τυρνάβου 187 δείγματα εκ των οποίων 9 θετικά

Στο Δήμο Φαρσάλων 253 δείγματα εκ των οποίων 8 θετικά

Στο Δήμο Ελασσόνας 171 δείγματα εκ των οποίων 8 θετικά

Στο Δήμο Κιλελέρ 186 δείγματα εκ των οποίων 4 θετικά

Στο Δήμο Τεμπών 100 δείγματα εκ των οποίων 5 θετικά

Στο Δήμο Αγιάς 114 δείγματα εκ των οποίων 2 θετικά

-Στην Π.Ε. Τρικάλων, στην πόλη των Τρικάλων 150 δείγματα εκ των οποίων τα 12 θετικά

-Στην Π.Ε. Καρδίτσας, στην πόλη της Καρδίτσας 370 δείγματα εκ των οποίων τα 30 θετικά

-Στην Π.Ε. Μαγνησίας, στην πόλη του Βόλου 368 δείγματα εκ των οποίων τα 44 θετικά.