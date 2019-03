Δράσεις καθαρισμού στον Δήμο Αλμυρού για την καμπάνια «Let’s do it Greece»

Ο Δήμος Αλμυρού πρόκειται να συμμετάσχει για έβδομη χρονιά στην εθελοντική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Let’s do it Greece», η οποία πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και την πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια καθαρισμού σε όλο τον κόσμο, η οποία ξεκίνησε από νέα παιδιά, μαθητές περιβαλλοντικής ομάδας σχολείου, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο και τόλμησαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Πολίτες από κάθε γωνιά του πλανήτη συντονίζονται και καθαρίζουν τις χώρες τους, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να περάσουν το μήνυμα της προστασίας και της διατήρησης ενός καθαρού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αλμυρού καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια, την Κυριακή 7 Απριλίου, από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι.

Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν τον καθαρισμό των αύλειων χώρων των σχολείων, των πάρκων, των πλατειών, των παραλιών, των αλσυλλίων και τον καθαρισμό όποιου άλλου χώρου προκύψει από τη συνεργασία όλων μας σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού.

Μπορείτε να επισκεφθείτε και την επίσημη ιστοσελίδα του «Let’s do it Greece», η οποία είναι www.letsdoitgreece.org , για να μάθετε ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την εθελοντική αυτή καμπάνια.

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Δημάρχου (κα Νικολέττα Δήμου), στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2422 3 50204 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεννόηση για τα σημεία καθαρισμού.