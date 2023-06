Δράσεις για την προστασία των αρπακτικών πουλιών και στην περιοχή της Κάρλας

Η τέχνη της ιερακοθηρίας πριν λίγα χρόνια ήταν άγνωστη στους περισσότερους. Πλέον τη γνωρίζουμε για την απομάκρυνση ζώων από περιοχές όπου ο πληθυσμός τους δημιουργεί προβλήματα στην αγροτική παραγωγή και σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Για την τέχνη, με την οποία ασχολείται για πάνω από δύο δεκαετίες, μίλησε στη «Θ» ο αρχιγερακάρης Σταύρος Αθανασίου, πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας και ενός εκ των ομιλητών στην εκδήλωση για τα αρπακτικά πουλιά που πραγματοποιήθηκε στα Κανάλια. Ο κ. Αθανασίου, που εκπαιδεύει και άλλους γερακάρηδες για να μπορέσουν να γίνουν χειριστές, μίλησε για τη σημασία της τέχνης τονίζοντας τη συνεισφορά της.

Όπως ανέφερε, η ιερακοθηρία, που ξεκίνησε από την Ελλάδα, έχει πολλές εφαρμογές. «Είναι μια τέχνη αναγνωρισμένη από την UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και οι εφαρμογές της είναι πολλές. Δεν είναι μόνο μορφή θήρας, αλλά μια τέχνη που έχει τεράστια συνεισφορά στη βιοποικιλότητα».

Με την Κάρλα και τα αρπακτικά πουλιά που «φιλοξενεί» ξεκίνησε η γνωριμία του πριν από περίπου τρία χρόνια. «Ξεκινήσαμε κάποιες συνεργασίες όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και δράσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μία σημαντική δράση ήταν η μόνωση των καλωδίων στην περιοχή της Κάρλας. «Πουλιά τραυματίζονται ή θανατώνονται από ηλεκτροπληξία. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον ΔΕΔΔΗΕ και μέσα από μία συνεργασία που είχαμε μονώσαμε τα καλώδια στην ευρύτερη περιοχή» επισήμανε.

Ο κ. Αθανασίου επισήμανε πως η ενημέρωση για τα αρπακτικά πουλιά πρέπει να είναι ολιστική. Έτσι, σημείωσε ότι στις αιτίες θανάτωσης ή τραυματισμών των αρπακτικών πτηνών το 33% στην Ελλάδα είναι από ηλεκτροφόρα καλώδια. «Για το 98,5% ευθύνεται ο άνθρωπος. Ένας ρόλος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας είναι να δείξει την αλήθεια στον κόσμο. Κάνουμε προγράμματα σε όλη την Ελλάδα και έχουν ενημερωθεί για αυτά πάνω από 70.000 παιδιά» πρόσθεσε.

Όσο για το τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για την προστασία των αρπακτικών πτηνών, ο κ. Αθανασίου υπογράμμισε την ενημέρωση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις επανεντάξεις και τις διασώσεις από τραυματισμούς από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες. «Ο ρόλος του γερακάρη για τα άγρια αρπακτικά είναι να τα προπονήσει μετά από τραυματισμό για να επανενταχθούν στη φύση. Να μην το αφήσεις μη έχοντας δυνατότητες να επιβιώσει». Ήδη ο Σύλλογος έχει απελευθερώσει πάνω από 700 αρπακτικά στη φύση τα τελευταία 6-7 χρόνια. «Η ιερακοθηρία είναι μια τέχνη βιωματική. Γνωρίζεις βιωματικά και ρεαλιστικά τα αρπακτικά πουλιά. Είναι ωραία η παρατήρησή τους, αλλά έχει ένα όριο. Αν θέλει κάποιος να τα βοηθήσει μπορεί να το κάνει μέσω εκτροφής, επανένταξης δηλαδή μέσω της ιερακοθηρίας. Μπορεί να τα βοηθήσει με διάφορους τρόπους» τόνισε.

Όπως είπε, η ιερακοθηρία είναι μια τέχνη που έχει τεράστια οικουμενικότητα. «Οι σύλλογοι παγκοσμίως αλληλοϋποστηρίζονται. Είναι αναγνωρισμένη ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και είναι ύψιστης σημασίας και για τη βιοποικιλότητα». Ο Σύλλογος Ελληνικής Ιερακοθηρίας υπάγεται στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF) υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όσο για τον ίδιο, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα αρπακτικά πτηνά στην ηλικία των 14 ετών και αφορμή ήταν ένα τραυματισμένο γεράκι: «Το βρήκα τυχαία. Με γοήτευε ήδη η επαφή με τα αρπακτικά πουλιά και η εκπαίδευσή τους. Βρέθηκε στον δρόμο μου και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έψαχνα να βρω τρόπους να το κάνω καλά, πώς να το εκπαιδεύσω για να το αφήσω ξανά στη φύση. Μετά έμαθα για τα εκτρεφόμενα και από τότε ασχολήθηκα. Σήμερα ασχολούμαι με την τέχνη της ιερακοθηρίας ήδη 24 χρόνια».

Ο κ. Αθανασίου πρόσθεσε πως τα αρπακτικά μπορούν να αξιοποιηθούν σημαντικά για τη διαχείριση πληθυσμών που δημιουργούν προβλήματα σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Μάλιστα μετά το πρόβλημα που προέκυψε με την εμφάνιση κορακοειδών στην Καρδίτσα, αναμένεται η αδειοδότηση και από το υπουργείο Περιβάλλοντος για να ξεκινήσουν δράσεις από τον Σύλλογο στην περιοχή. «Για να διαχειριστείς το bird control με τον πιο βιολογικό τρόπο μπορείς να το κάνεις με την ιερακοθηρία» σημείωσε.

Από το 2020 θεσμοθετήθηκε από το κράτος ο τρόπος εκπαίδευσης για να γίνει κάποιος ιερακοθήρας και είναι αρκετά αυστηρή κατέληξε.