Dr. Dre: Αποκάλυψε ότι επέζησε από τρία εγκεφαλικά επεισόδια και ένα ανεύρυσμα

Ο Dr. Dre δήλωσε ότι υπέστη τρία εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για ανεύρυσμα εγκεφάλου τον Ιανουάριο του 2021.

O ράπερ και μουσικός παραγωγός δήλωσε στον Τζέιμς Κόρντεν την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του: «Είναι απλά κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις και απλά συμβαίνει, και κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων, είχα τρία εγκεφαλικά επεισόδια».

«Σηκώθηκα και συνέχισα τη μέρα μου και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα απλά να ξαπλώσω και να πάρω έναν υπνάκο», αφηγήθηκε ο Dr. Dre στην εκπομπή «This Life of Mine with James Corden» του SiriusXM, προσθέτοντας ότι ένας φίλος του γιου του που ήταν μαζί του είπε ότι έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο.

«Έτσι με πήγαν στα επείγοντα περιστατικά», είπε ο Dr. Dre, όπου του είπαν ότι η κατάστασή του ήταν σοβαρή. «Το επόμενο που ξέρω είναι ότι είχα χάσει τις αισθήσεις μου. Μπαινοβγαίνω στις αισθήσεις μου και κατέληξα στη ΜΕΘ. Έμεινα εκεί για δύο εβδομάδες. Ακούω τους γιατρούς να έρχονται και να λένε: “Δεν ξέρεις πόσο τυχερός είσαι”».

