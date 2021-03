Δωρεάν ταξίδι στη Σελήνη για 8 άτομα προσφέρει Ιάπωνας μεγιστάνας

Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό προκειμένου να πάρει μαζί του οκτώ άτομα στο ταξίδι που θα κάνει στο φεγγάρι με πτήση της SpaceX του Ελον Μασκ.

«Θέλω ανθρώπους από όλα τα υπόβαθρα να με συνοδεύσουν», είπε ο Γιουσάκου Μαεζάουα σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter και στο οποίο έδωσε ένα Link για τις λεπτομέρειες της αίτησης. Ανέφερε ότι θα πληρώσει για ολόκληρο το ταξίδι, συνεπώς όποιος επιλεγεί θα κάνει την πτήση προς το φεγγάρι δωρεάν. Η αποστολή ονομάζεται «dearMoon» και έχει προγραμματιστεί για το 2023.

Οι αιτούντες πρέπει να εκπληρώνουν δύο προϋποθέσεις: πρέπει, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, «να βοηθούν άλλους ανθρώπους και γενικότερα την κοινωνία με κάποιον τρόπο» και «να είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν τα άλλα μέλη του πληρώματος με τις ίδιες φιλοδοξίες», όπως είπε ο Μαεζάουα. «Εχω αγοράσει όλες τις θέσεις, οπότε το ταξίδι θα είναι πριβέ», πρόσθεσε.

Ο Μαεζάουα, μεγιστάνας της τέχνης και συλλέκτης έργων τέχνης, είχε αρχικά δηλώσει ότι σκόπευε να προσκαλέσει «καλλιτέχνες» για το ταξίδι, αλλά στη συνέχεια είπε ότι «θα δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους από όλο τον πλανήτη να κάνουν αυτό το ταξίδι». «Αν βλέπεις τον εαυτό σου ως καλλιτέχνη, τότε είσαι καλλιτέχνης», είπε. Πέρυσι, είχε ξεκινήσει την αναζήτηση… νέας συντρόφου για να τον συνοδεύσει στο ταξίδι, πριν τελικά την ακυρώσει λόγω «ανάμεικτων συναισθημάτων».

