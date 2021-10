Δωρεάν Online Workshop: Δικτύωση στο Χώρο Εργασίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο δωρεάν διαδικτυακό workshop με τίτλο “Δικτύωση στο Χώρο Εργασίας”, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 14:00μ.μ. έως τις 15:30 μ.μ., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “RWSFF : Rural Women to Sustainable Food and Farming – Fresh Food from Farm to Table”.

Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικές με την επιχειρηματική δικτύωση, μέσω πρακτικών τρόπων networking με κατάλληλα άτομα και στρατηγικών δικτύωσης για την προσέλκυση πελατών και νέων συνεργασιών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γυναίκες που:

– Έχουν τη δική τους αγροτική επιχείρηση.

– Ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους αγροτική επιχείρηση.

Πληροφορίες συμμετοχής:

 Η διεξαγωγή του δωρεάν διαδικτυακό workshop θα γίνει στα Ελληνικά.

 Για εγγραφή και συμμετοχή, πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h9lr_Y3_cUy3YgIidGDjSTC7BpVagJVKsM4UKTAEpbZUOVJXSjRGN1VSUkFRM05JOFlGRlRWVkFNUC4u&fbclid=IwAR1MQfuoZEq_hcEZkfJFI1h4OsAGbmcBUf2Ig0KHntwwuxuSBzpKcnS6gMA

 Επισκεφτείτε τη Facebookσελίδα του eventτου διαδικτυακό workshop:https://www.facebook.com/events/583829019522997

 Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.