Δωρεάν εργαστήρια μουσικής στον Βόλο

O Βόλος έχει ανάγκη από νέα μουσικά συγκροτήματα! Παίζεις κιθάρα, μπάσο, τύμπανα, τραγουδάς, ραπάρεις, φτιάχνεις beats; Έχεις κάποια μπάντα που ξεκινάει τώρα ή σκέφτεσαι να ξεκινήσεις κάτι με τους φίλους σου;

Το Music For All παρέχει δωρεάν εργαστήρια μουσικής για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2019. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 16.00 – 19.00 στο ZK Studio (Tριανταφυλλίδη 72, Βόλος) υπό την επίβλεψη ειδικού συντονιστή.

Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο e-mail: musicforallvolos@gmail.com ή βρείτε την αίτηση online στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/XbEAAFZKcURcISvC3

Για περισσότερες πληροφορίες:

FB: musicforallproject

IG: musicforallproject

Blog: musicforallproject.blogspot.com

Το Music For All είναι ένα κοινωνικό – πολιτιστικό project που έχει ως σκοπό τόσο τη διάδοση της εναλλακτικής μουσικής στην πόλη του Βόλου, όσο και την ενδυνάμωση των νέων ως προς την ενεργή συμμετοχή τους στα μουσικά

δρώμενα. Απαρτίζεται από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με το μουσικό κίνημα της πόλης και στοχεύει στη δημιουργία νέων μουσικών συγκροτημάτων σε αυτή καθώς και, κατ’ επέκταση,

στην άνθιση της τοπικής σκηνής, μέσα από μια σειρά workshops, συναυλιών και παράλληλων δράσεων. To Music For All υλοποιείται στα πλαίσια του START GREECE – Create Cultural Change.*