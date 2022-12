Δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με τη Cisco Networking Academy

Ο Δήμος Βόλου προχωράει στην υλοποίηση στρατηγικής συνεργασίας με τη Cisco Networking Academy, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν στους εργαζόμενους στο Δήμο και στο σύνολο των δημοτών, όσων εργάζονται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, φοιτητών καθώς επίσης των ανέργων. Συγκεκριμένα, η Cisco σε συνεργασία με την Space Hellas και ένα από τα κέντρα υποστήριξής του δικτύου των ακαδημιών της, το Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος – Scientific College of Greece, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της αγοράς, το μάθημα της κυβερνοασφάλειας: CyberOps Associate Course, το οποίο διεξάγεται μέσω του παγκόσμιου εκπαιδευτικού προγράμματος Cisco NetAcad.

To νέο διαδικτυακό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους αναζητούν καριέρα προσανατολισμένη στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας αλλά και για αυτούς που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστημάτων. Επιπλέον δε, το πρόγραμμα παρέχει ουσιαστική γνώση σε όσους θέλουν να ενημερωθούν και να προστατευτούν από τις νέες απειλές που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, αλλά και για εκείνους που επιθυμούν να προστατεύσουν την καθημερινή τους χρήση στο διαδίκτυο, όπου πλέον συνδέονται δισεκατομμύρια συσκευές.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων και την αναδιαμόρφωση του τρόπου εργασίας αλλά και του απαιτούμενου γνωστικού αντικειμένου, οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καλούνται να εξοικειωθούν άμεσα με τις νέες τεχνολογίες, αναδεικνύοντας τη σημασία και αξία των ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέσα από αυτό το νέο μοντέλο επιμόρφωσης και κατάρτισης δημιουργείται μια πραγματική προστιθέμενη αξία τόσο για την καθημερινότητα όσο και την επαγγελματική τους προοπτική. Τα προγράμματα της Cisco NetAcad επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική αποκατάσταση/πιστοποίηση.

Προϋποθέσεις

Για την κάλυψη των προαπαιτουμένων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε πρώτο χρόνο στα δύο προπαρασκευαστικά courses μικρής διάρκειας, επίσης, δωρεάν παροχή της Cisco NetAcad:

Introduction to Cybersecurity (Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια) – Διάρκεια 15 ώρες

Linux unhatched – Διάρκεια 8 ώρες

Το πρόγραμμα του μαθήματος της κυβερνοασφάλειας: CyberOps Associate Course έχει διάρκεια τριών μηνών, ενώ όσοι το ολοκληρώσουν με επιτυχία θα λάβουν από την Cisco NetAcad:

ψηφιακό πιστοποιητικό (digital badge).

πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος.

εκπτωτικό κουπόνι που θα προσφέρει 51% έκπτωση στο κόστος της εξέτασης πιστοποίησης (Industry Certification Exam).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι δημότες και καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να εξηγήσουν μεταξύ άλλων τον ρόλο της κυβερνοασφάλειας σε ένα εταιρικό περιβάλλον, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των Windows και Linux λειτουργικών συστημάτων, ενώ παράλληλα, θα μπορούν να αναλύσουν τη λειτουργία πρωτοκόλλων και υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου στο e-mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση για το CyberOps Associate, τα προπαρασκευαστικά μαθήματα αλλά και για να δηλώσετε συμμετοχή θα βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο.

Εναλλακτικά για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.

Εγγραφές από 1 έως 12 Δεκεμβρίου 2022.