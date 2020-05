«Don’t do it»: Το μήνυμα της Nike για τον George Floyd που έκανε retweet η Adidas

Αν κάποιος, που δεν έχει παρακολουθήσει όσα γίνονται στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού George Floyd, έψαχνε πειστήρια για το μέγεθος των γεγονότων, πέρα από τις συνεχείς διαδηλώσεις, τότε η Nike φρόντισε για εκείνον, «συμπαρασύροντας» μαζί της και την Adidas.

Η εταιρεία αθλητικών ειδών Nike τροποποίησε το σλόγκαν της «Just Do It», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική καταστολή που βιώνει διαχρονικά η κοινότητα των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ. Το «For Once, don’t do it» είναι το μότο της καμπάνιας της εταιρείας, η οποία καλεί τον κόσμο να «μην το κάνει, να μην γυρίσει την πλάτη του στον ρατσισμό, να μην υποκριθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική» ενώ στο τέλος καλεί όλους να γίνουμε «κομμάτι της αλλαγής».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Nike παίρνει θέση ενάντια στο μίσος και τις διακρίσεις. «Ελπίζουμε ότι δημοσιεύοντας αυτό το βίντεο θα λειτουργήσουμε ως καταλύτης στο να εμπνεύσουμε για δράση ενάντια σε αυτό το βαθύ πρόβλημα της κοινωνίας μας και ότι θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNN το Σάββατο 30/5.

Κι επειδή στα μεγάλα ζητήματα όπως αυτό του ρατσισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν… χωράνε «οπαδικά», η Adidas, κάνοντας retweet το μήνυμα της Nike, απέδειξε πως κάποιες φορές οι αξίες μπορούν και πρέπει να μπαίνουν πάνω από ανταγωνισμούς και κέρδη:

