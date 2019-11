Δοκιμασία στην Τρίπολη – Ο Βόλος αντιμετωπίζει την Κυριακή στον Αστέρα

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία των παικτών του Βόλου για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα στην Τρίπολη, στο οποίο οι «κυανέρυθροι» θα επιδιώξουν να αποσπάσουν το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα μακριά από το Πανθεσσαλικό, μετά το «διπλό» επί του Πανιωνίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε την ευκαιρία στον Βόλο να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες που υπάρχουν, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί περισσότερο έτοιμη και δυνατή στα δύσκολα ματς που έρχονται. Θυμίζουμε, πως μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ακολουθεί ο αγώνας με την ΑΕΛ στη Λάρισα (δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς), ενώ στις 8/12 οι «κυανέρυθροι» θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό, στην αυλαία του πρώτου γύρου.

Αξίζει να αναφέρουμε, πως άλλαξε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα με την ΑΕΛ, καθώς το ματς θα γίνει το Σάββατο 30/11 και όχι την Κυριακή (1/12), όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο. Οι δύο ομάδες ενημερώθηκαν σχετικά από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, ενώ δεν πρόκειται να αλλάξει η ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού (17.15).

Όσον αφορά το Κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα, ο Βόλος θα προσπαθήσει να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα των παικτών της ομάδας από την Τρίπολη και να κυνηγήσει το γκολ στην επίθεση, με τους αξιόλογους παίκτες που διαθέτει μεσοεπιθετικά η ομάδα.

Αναμένεται ένα ενδιαφέρον και ανοιχτό παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο ομάδες που παίζουν γρήγορο και επιθετικό ποδόσφαιρο και οι οποίες θέλουν τους βαθμούς, προκειμένου να αναρριχηθούν ψηλότερα στη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή ο Βόλος έχει δύο βαθμούς περισσότερους από τον Αστέρα.

Οι Αρκάδες μετρούν δύο νίκες και δύο ήττες στο γήπεδό τους (έχασαν από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) και αποτελούν υπολογίσιμη δύναμη στην έδρα τους.

Όσον αφορά το σχήμα που θα παρατάξει ο Χουάν Φεράντο, στη σημερινή προπόνηση ο Ισπανός τεχνικός θα δοκιμάσει την ενδεκάδα. Αλλαγές θα υπάρξουν, καθώς πέρα από τον τιμωρημένο Μουνίθ (συμπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο ματς με τον Αστέρα), το πιθανότερο είναι ένας ή δύο παίκτες που ξεκίνησαν στο βασικό σχήμα στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό να μείνουν εκτός ενδεκάδας.

Παραμένει άγνωστο ποιος θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Θανάσης Γκαραβέλης που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και είναι από τους τερματοφύλακες με τις περισσότερες αποκρούσεις φέτος στη Σούπερ Λιγκ, έχει χάσει τη θέση του τις δύο τελευταίες αγωνιστικές από τον Νίκο Μελίσσα. Ο τελευταίος ήταν εξαιρετικός τόσο στο παιχνίδι με τη Λαμία, όσο και στο ματς με τον Παναιτωλικό, με τον Χουάν Φεράντο να έχει τον ευχάριστο πονοκέφαλο για τον ποιον, τελικά, θα επιλέξει να υπερασπιστεί την «κυανέρυθρη» εστία.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Nivea Men Player of the Month για τον Αύγουστο (1η και 2η αγωνιστική). Ανάμεσα στους επτά υποψήφιους βρίσκεται ο Χουάν Μουνίθ της ομάδας του Βόλου, για τις εμφανίσεις του στα παιχνίδια με Πανιώνιο στη Ν. Σμύρνη και Άρη στο Πανθεσσαλικό. Θυμίζουμε, πως το ντεμπούτο του με την κυανέρυθρη φανέλα ο Ισπανός μέσος με τα δύο γκολ που είχε πετύχει κόντρα στον Πανιώνιο, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-1, που είναι και η μοναδική εκτός έδρας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να μπουν στο vote.slgr.gr και ψηφίσουν τον Nivea Men Player of the Month. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 23 Νοεμβρίου και ώρα 16:00

Οι υποψήφιοι Nivea Men Player of the Month του Αυγούστου είναι οι ακόλουθοι: Γιούσεφ Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός), Αριστοτέλης Καρασαλίδης (Ξάνθη), Δημήτρης Μάνος (ΟΦΗ), Χουάν Μουνίθ (Βόλος), Νέλσον Ολιβέιρα (ΑΕΚ), Λάζαρ Ρόμανιτς (Λαμία), Κάρολ Σφιντέρσκι (ΠΑΟΚ).

Αθώοι Βόλος και Ηρόδοτος

Μεταξύ των αποφάσεων που ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν και αυτή για το παιχνίδι Βόλος-Ηρόδοτος του περσινού πρωταθλήματος της Φούτμπολ Λιγκ για το οποίο η Επιτροπή έκρινε πως δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για χειραγώγηση του αγώνα στο πλαίσιο του στοιχήματος. Αναλυτικά: «Ακρόαση ΠΑΕ Βόλος Ν.Π.Σ.-ΠΑΕ Ηρόδοτος σε σχέση με τις έγγραφες διαπιστώσεις του Συστήματος Στοιχηματικής Απάτης (BFDS), ήτοι για χειραγώγηση αγώνων στο πλαίσιο του Στοιχήματος.

Η Επιτροπή κρίνει: α) ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ως προς τη χειραγώγηση του συγκεκριμένου αγώνα από την ΠΑΕ Βόλος Ν.Π.Σ., β) ότι είναι άνευ αντικειμένου η εξέταση του συγκεκριμένου αγώνα για την ΠΑΕ Ηρόδοτος».

Προς Καλαμάτα ο Ηλιόπουλος

Ο Κώστας Ηλιόπουλος έλυσε, ως γνωστόν, τη συνεργασία του με τον Βόλο, κοινή συναινέσει και όπως έγραψε η «Θ» ο 30χρονος μεσοεπιθετικός οδεύει προς Καλαμάτα. Η είδηση ήρθε να επιβεβαιωθεί και από τα ΜΜΕ της Καλαμάτας, τα οποία αναφέρουν πως ο Ηλιόπουλος είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει τον Ιανουάριο στην Καλαμάτα, ομάδα στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του και είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα αγαπητός τους φιλάθλους της «Μαύρης Θύελλας».