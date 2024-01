Διπλωματικό… επεισόδιο ΗΠΑ – Βρετανίας για τέλειο τσάι: Η συμβουλή Αμερικανίδας χημικού που εξόργισε τους Άγγλους

Η «ιδιαίτερη σχέση» που έχουν η Βρετανία και ΗΠΑ δέχθηκε… πιέσεις αυτή την εβδομάδα, όταν μια Αμερικανίδα ακαδημαϊκός είχε το «θράσος» να προτείνει προσθήκη αλατιού στο τσάι, πυροδοτώντας έναν καταιγισμό αστεϊσμών και σε διπλωματικό επίπεδο.

Το ένα φλιτζάνι («cuppa») τσάι αποτελεί εθνικό θεσμό στη Βρετανία, τόσο «βρετανικό» όσο και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, οι παμπ και τα καταστήματα fish and chips.

Οπότε όταν η Αμερικανίδα χημικός Μισέλ Φρανκ υποστήριξε ότι χρειάζεται μια πρέζα αλατιού για την τέλεια ετοιμασία ενός τσαγιού, προκάλεσε μεγάλη… αναταραχή.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο παρενέβη για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε τριβές της Ουάσινγκτον με τον στενότερο σύμμαχό της.

«Θέλουμε να εγγυηθούμε στους καλούς ανθρώπους του Ηνωμένου Βασιλείου ότι η αδιανόητη ιδέα προσθήκης αλατιού στο εθνικό ρόφημα της Βρετανίας δεν είναι η επίσημη πολιτική των ΗΠΑ. Και δεν θα γίνει ποτέ», ανέφερε η πρεσβεία με ανάρτηση στο X.

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD

— U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024