Διπλή διάκριση για 13ο Δημοτικό

Για 4η χρονιά πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Διαδικτυακή Ραδιοφωνική Συνάντηση «Θέατρο μπροστά από ένα μικρόφωνο».

Τη διοργάνωση και την ιδέα υλοποίησης έχουν το θεατρικό καλλιτεχνικό εικαστικό κέντρο «Πούπουλο» από τη Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής την κ. Πουταχίδου Ρίτα, το «Creative Drama and Arts Centre» της Μελβούρνης, με υπεύθυνη την κ. Πουταχίδου Κατερίνα, καθώς και το Ίδρυμα «Motivation in Arts», με υπεύθυνες τις κυρίες Πολυβίου Έλενα και Αναστασιάδη Μαρία από την Πάφο της Κύπρου.

Την Κυριακή 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Επίσημη Διαδικτυακή Τελετή έναρξης της 4ης Συνάντησης/Φεστιβάλ (μέσω zoom), στην οποία παραβρέθηκαν οι συμμετέχοντες μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου και καλλιτέχνες. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής της Διεθνούς Συνάντησης/Φεστιβάλ Ραδιοφωνικού Θεάτρου επέλεξαν από κάθε κατηγορία (Παιδικά, Εφηβικά, Απόδημου Ελληνισμού) δύο έργα και το κοινό ψήφισε το αγαπημένο του έργο.

Οι συμμετέχουσες ομάδες από Ελλάδα, Κύπρο, Αυστραλία, Τσεχία δημιούργησαν, διασκεύασαν, ηχογράφησαν, επεξεργάστηκαν τεχνικά και μοιράστηκαν τις ηχογραφήσεις των έργων τους, τα οποία είναι αναρτημένα στο ραδιόφωνο του Youth Theatre On Air, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://zeno.fm/radio/youth-theatre-on-air/shows/ και στο site του https://www.dramacenter.gr. Εκεί θα βρείτε και τα έργα των προηγούμενων ετών.

Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελούταν από τη δρ. Σταυρούλα Νικολούδη, καθηγήτρια και συντονίστρια του προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΚΘΒΕ, σκηνοθέτη / ηθοποιό Αστέριο Πελτέκη και τον ραδιοφωνικό παραγωγό του ΡΙΚ, εκπαιδευτικό Κυριάκο Παστίδη.

Οι μαθητές/τριες της Ε2 του 13ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου και το έργο τους «Αιμίλιος και Κάρη» κέρδισαν το βραβείο από την κριτική επιτροπή, καθώς και το βραβείο κοινού, γεγονός που τους έδωσε μεγάλη χαρά.

«Πρόκειται για μια διασκευή από δύο βιβλία του Κώστα Μάγου, το «Μεγάλο ταξίδι του Αιμίλιου» και το «Καλωσήρθες καρακάξα». Ο συγγραφέας Κώστα Μάγος, ως συνεχιστής της παράδοσης του Αισώπου, του αρχαίου παραμυθά, επιλέγει στα δύο συγκεκριμένα αυτά βιβλία να είναι πρωταγωνιστές μικρά και μεγαλύτερα ζώα, προκειμένου να μιλήσει μέσα από αυτά για τα ελαττώματα και τα προτερήματα του ανθρώπου, καταλήγοντας σ’ ένα ηθικό δίδαγμα.

Έτσι, ο Αιμίλιος, ένα συνηθισμένο σαλιγκάρι, παρέα με τη φίλη του, τη χελώνα, πραγματοποιεί ένα μεγάλο ταξίδι προκειμένου να φτάσει στην κορυφή του βουνού για να δει από κοντά τις πηγές του ποταμού που διασχίζει το λιβάδι. Μια ιστορία για τη φιλία, την επιμονή στους στόχους και την αλληλοϋποστήριξη, που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της δύσκολης προσπάθειας του Αιμίλιου, να φτάσει στον στόχο του.

Παράλληλα στο κοντινό δάσος φτάνει η Κάρη η καρακάξα, η οποία περιμένει να ακούσει ένα απλό καλωσόρισμα από τα ζώα του δάσους και αντί αυτού, ακούει να την κατηγορούν. Η ιστορία της λοιπόν, μας βοηθά να γνωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται και αναπαράγονται οι προκαταλήψεις, καθώς και τις συνέπειες που έχουν στη ζωή όλων μας».



Η ίδια η εκπαιδευτικός κ. Ασδεράκη Καστορία αναφέρει: «Μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες μου διαβάσαμε τα δυο αυτά βιβλία, δημιουργήσαμε διαλόγους, βγάλαμε εικόνες, βρήκαμε τις αξίες, τα μηνύματα και τα διδάγματα, τα οποία ο συγγραφέας κρύβει μέσα στα έργα του. Πλέξαμε τις δυο ιστορίες σε μία, χωρίς όμως να δίνουμε το τέλος τους. Ήταν ώρες όπου η μάθηση συναντούσε το παιχνίδι.

Το παραμύθι βοηθά το παιδί να στραφεί και να σκεφτεί τον εαυτό του, η λογοτεχνία και το βιβλίο απελευθερώνει το πνεύμα και την ψυχή του. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ξεφύγει λίγο από την προσέγγιση της ύλης των μαθημάτων λειτουργώντας πιο «χαλαρά», εστιάζοντας με τον τρόπο αυτό στο να ακούει τους μαθητές/τριες του και στοχεύοντας στην ανάδειξη σημαντικών Αξιών και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. Γιατί οι κοινωνικές αλλαγές έρχονται μέσα από την αγωγή των ατόμων.

Εξάλλου, επιτυχημένο είναι το σχολείο που έχει χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση, τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες δράσης, ενεργούν με ομαδικότητα και συνεργατικά, δείχνοντας σεβασμό στο διαφορετικό και δουλεύοντας για την επίτευξη των στόχων τους».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Ε2 που έλαβαν μέρος είναι: Βασίλης Γιοβανόπουλος, Αντριάνα Γκίκα, Δημήτρης Δαβιδίδης, Νεφέλη Δασούλα, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Βάιος Καραφέργιας, Παρασκευή Κωστοπούλου, Γιώργος Λιάκος Μυρτώ Ματιαστή, Γιάννης Μαυροειδής, Νέλλυ Μπαντά, Χρυσόστομος Μαμουρίδης, Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου, Στάθης Στιβαχτής, Μελίνα Παπαδανιηλ, Αντώνης Τσουκαλάς, Υρώ Φουρκαλά και Ζαχαρίας Ψαρουδάκης.

Με αφορμή την 4η Διεθνή Συνάντηση /Φεστιβάλ Ραδιοφωνικού Θεάτρου Ελλάδας – Κύπρου – Αυστραλίας με τίτλο «Θέατρο μπροστά από ένα μικρόφωνο» Youth Theatre On Air, στις 18/5 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε2 με συνοδεία των εκπαιδευτικών Ασδεράκη Καστορία και Ναούμ Ευδοξία επισκέφτηκαν το Θέατρο Βορείου Ελλάδας, όπου τους καλωσόρισε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ κ. Αστέρης Πελτέκης. Εκεί συναντήθηκαν με πολλά από τα συμμετέχοντα σχολεία του φεστιβάλ και συνδέθηκαν διαδικτυακά με τα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας. Χαιρετισμό απηύθυναν ο καθηγητής του τμήματος νηπιαγωγών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μάγος, καθώς και η διοργανώτρια στην Αυστραλία στην κατηγορία έργων απόδημου ελληνισμού η θεατρολόγος κ. Πουταχίδου Κατερίνα.

Παράλληλα, οι μαθητές/ τριες όλων των σχολείων γνωρίστηκαν μέσα από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια γνωριμίας. Ακολούθησαν παρουσιάσεις, θεατρικά δρώμενα, τραγούδια από όλα τα σχολεία. Ο Δημήτρης Δαβιδίδης, μαθητής του Ε2 τμήματος, απήγγειλε ποίημα, γραμμένο από εκείνον και τους συμμαθητές του, αφιερωμένο στα πρόσφατα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών με συνοδεία της κιθάρας της μαθήτριας Μπαντά Νέλλυς.

Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.