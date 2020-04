Διοργανώνουν διαδικτυακό πάρτι με Dj’s που θα παίξουν μουσική από το σπίτι τους

Μετά την επιτυχία του πρώτου Spread The Music, Not The Virus Online Party στο οποίο συμμετείχαν 16 Djs ταυτόχρονα και 2000 επισκέπτες διοργανώνεται νέο διαδικτυακό πάρτι.

Το κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματίες Doitforme.eu μαζί με τον Dj Estelio «El Social» θα μετατρέπουν το Σαββατόβραδο σε κάτι ξεχωριστό.

Αυτή τη φορά παρέα και με Dj’s Έκπληξη, όπως τον Nikitas Klint.

Έτσι το Σάββατο 25 Απριλίου μπορείτε να συντονιστείτε όλοι στην https://www.doitforme.eu/menoumespiti/ και να ακούσετε αγαπημένους Dj’s να streamάρουν live από το σπίτι τους ταυτόχρονα παίζοντας διαφορετικά είδη μουσικής.

Συνδεθείτε μέσω Zoom, συμμετέχετε μέσω chat με κάθε Dj ή στο Ομαδικό με τους υπόλοιπους επισκέπτες.

Εμπνευστές: Doitforme.eu, Dj Estelio «El Social»