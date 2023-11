Δημοσιογράφος του BBC έπεσε θύμα ληστείας σε ζωντανή μετάδοση

Ρεπόρτερ του BBC έπεσε θύμα κλοπής ενώ βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση και αποδείχτηκε ότι είναι «τέρας ψυχραιμίας».

Ο λόγος για τον Χάρι Λόου. Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου μετέδιδε το ρεπορτάζ του για την καταιγίδα Ciaran, που σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν είδε την τσάντα του να κάνει φτερά.

«Πρώτη φορά στην καριέρα μου χθες το βράδυ… η τσάντα μου κλάπηκε στα μισά του live μας», έγραψε o ίδιος στο X (πρώην Twitter). Την ανάρτησή του συνόδευσε με ένα βίντεο διάρκειας 2 λεπτών με το ρεπορτάζ του και τη στιγμή που αντιλαμβάνεται την κλοπή on air.

Ειδικότερα, το βίντεο ξεκινά με την παρουσιάστρια από το στούντιο του BBC, που τον προλογίζει και του δίνει την «πάσα» για να παρουσιάσει το ρεπορτάζ του. Ο Λόου παρέχει ενημέρωση για τον καιρό και στη συνέχεια παίζει μία συνέντευξη με έναν νεαρό κάτοικο της περιοχής.

Όταν αυτή ολοκληρώνεται, η κάμερα γυρίζει στον δημοσιογράφο και τότε επικρατεί σιγή για αρκετά δευτερόλεπτα. Ο Λόου δείχνει να παρατηρεί ότι κάτι δεν πάει καλά, ωστόσο διατηρεί την ψυχραιμία του και συνεχίζει να περιγράφει τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση στους δρόμους.

Η ανάρτησή του

A career first last night – my bag was stolen halfway through our live 🎒 pic.twitter.com/gN7rDLGE4M

— Harry Low (@HarryLow49) October 31, 2023