Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό των συμπερασμάτων από τη διεξαγωγή rapid tests στον Δήμο Βόλου

Ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η συνεργασία του Δήμου Βόλου με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και συγκεκριμένα με την Πνευμονολογική Κλινική. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, η πρωτοβουλία του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου για τη δωρεάν διεξαγωγή Rapid tests στους δημότες, και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν είχε ξεκινήσει η γενίκευση του μέτρου από πλευράς ΕΟΔΥ, και η συνεργασία με τον Καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, συνετέλεσε ώστε να υπάρξει μια ευκρινής εικόνα για τη διασπορά του ιού στην τοπική κοινότητα και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της διασποράς μετά από τη σύγκριση των στοιχείων της πρώτης και δεύτερης δειγματοληψίας.

Η διεξαγωγή των Rapid tests έγινε τα διήμερα της 6ης και 7ης Νοεμβρίου 2020 και 30ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου 2020. Τα αποτελέσματα αποτέλεσαν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη στην οποία συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου Ευθ. Τζούνης.

Τα στοιχεία της επεξεργασίας, τα οποία επέβλεψε ο ίδιος ο κ.Γουργουλιάνης, έτυχαν αποδοχής και τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν σε μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, με κριτές, International Journal of Envionmental Research and Public Health) και τίτλο «Repeated Antigen-Based Rapid Diagnostic Testing for Estimating the Coronavirus Disease 2019 Prevalenc from the Perspective of the orkers’ Vulnerability before nd during the Lockdown».

Δείτε το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης:

Δημοσίευση πανεπιστημιο (1)