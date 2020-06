Δημοσίευμα σοκ για τη σχέση Τραμπ-Ερντογάν – Μύδροι κατά του «πλανητάρχη»

Aποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN αποκαλύπτει πώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει η… μαριονέτα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κι ενίοτε του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ περιγράφει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ηγέτης των ΗΠΑ είναι άκρως καταθλιπτική. Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Τραμπ, άλλοτε άγεται και φέρεται από τον Ερντογάν και τον Ρώσο πρόεδρο, κι άλλοτε φτάνει σε σημείο να βρίζει ηγέτες χωρών συμμάχων της Αμερικής, όπως η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι και η Καγκελάριος της Γερμανίας, Ανγκελα Μέρκελ. Η συμπεριφορά του κ. Τραμπ χαρακτηρίζεται επιεικώς απαράδεκτη καθώς έφτασε στο σημείο να αποδέχεται ό,τι ζητούσε ο Τούρκος πρόεδρος, με αποκορύφωμα την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, η οποία επέτρεψε στην Άγκυρα να επιτεθεί εναντίον των Κούρδων συμμάχων της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το CNN, η συχνότητα των συνομιλιών του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο της Αμερικής – στις οποίες ο Τούρκος ηγέτης πίεζε συνεχώς τον Τραμπ για πολιτικές παραχωρήσεις και άλλες εύνοιες – ήταν πηγή ανησυχίας για τους στενούς συνεργάτες του, όπως ο στρατηγός ΜακΜάστερ, ο Τζον Μπόλτον κι ο Τζον Κέλι.

Ιδιαίτερα προκαλούσε κάκιστη εντύπωση η ευκολία με την οποία ο Ερντογάν παράκαμπτε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες για να μιλήσει με τον κ. Τραμπ.

Η αίσθηση που υπήρχε ανάμεσα στους συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου ήταν ότι κάθε φορά που μιλούσε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, «ο Ερντογάν του έπαιρνε και τα σώβρακα» (“Erdogan took him to the cleaners”). Καταλαβαίνει κανείς ότι η απαξιωτική φράση που χρησιμοποιούν οι συντάκτες του κειμένου, δεν θα γραφόταν αν δεν αντικατοπτριζόταν πλήρως η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η αμερικανική κυβέρνηση.

Δύο αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στην απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία – μια κίνηση που ωφέλησε την Τουρκία και τη Ρωσία. Μίλησαν ίσως για το πιο οδυνηρό παράδειγμα της επιρροής του Ερντογάν στον Τραμπ. «Του έδωσε και το κατάστημα» τόνισε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς, αναφερόμενος στη Συρία.

Ο Ερντογάν έφτασε στο σημείο να γνωρίζει πότε μπορούσε να επικοινωνεί απευθείας με τον Πρόεδρο Τραμπ, ώστε ορισμένοι βοηθοί του Λευκού Οίκου είχαν πειστεί ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον χρησιμοποιούσαν το καθημερινό πρόγραμμα του Τραμπ και παρείχαν πληροφορίες στον Τούρκο πρόεδρο σχετικά με το πότε ο Πρόεδρος θα είναι διαθέσιμος για να δεχθεί το τηλεφώνημά του. Σε μερικές περιπτώσεις ο Ερντογάν του τηλεφώνησε όταν έπαιζε γκολφ και ο Τραμπ καθυστερούσε το παιχνίδι, ενώ οι δύο μιλούσαν με τις ώρες.

Δύο πηγές περιέγραψαν τον Πρόεδρο ως ανεπαρκή, σχετικά με την ιστορία της συριακής σύγκρουσης και της Μέσης Ανατολής γενικά, και ανέφεραν ότι συχνά ήταν απρόσεκτος και δεν είχε επαρκείς γνώσεις για να συμμετάσχει με ισότιμους όρους σε μια συζήτηση πολιτικής με τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντα έκανε ό,τι ήθελε στις συζητήσεις του με τον Τραμπ.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι βλαβερές πολιτικές αποφάσεις των ΗΠΑ για τη Συρία – συμπεριλαμβανομένης της εντολής του Προέδρου για απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, οι οποίες στη συνέχεια επέτρεψαν στην Τουρκία να επιτεθεί στους Κούρδους που βοήθησαν τις ΗΠΑ να πολεμήσει το Ισλαμικό Κράτος και να το νικήσει- εξασθένησαν τον ρόλο του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση. Η εντολή του Τραμπ ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα του Ερντογάν να τηλεφωνεί όποτε ήθελε στον Τραμπ και να τον πείθει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιστασιακά εξοργιζόταν εναντίον του Ερντογάν – μερικές φορές λόγω των αιτημάτων του να δοθεί στην Τουρκία προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς, και όταν ο Τούρκος ηγέτης δεν απελευθέρωσε τον φυλακισμένο Αμερικανό πάστορα, Άντριου Μπράνσον, όπως είχε υποσχεθεί στον Τραμπ. Ο Ευαγγελιστής πάστορας είχε κατηγορηθεί αδίκως ότι «βοηθούσε τρομοκράτες» και για ανάμειξη στο πραξικόπημα του 2016 για την ανατροπή του Ερντογάν. Ο Μπράνσον τελικά απελευθερώθηκε μετά την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία.