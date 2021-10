ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ “Δεν προκύπτουν υπερβάσεις σε βαρέα μέταλλα και διοξίνες σε ΑΓΕΤ και Χαλυβουργια”

Στο πλαίσιο υλοποίησης από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Επιστημόνων ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του έργου «Διενέργεια τεσσάρων δειγματοληψιών και ανάλυση των δειγμάτων αερίων εκπομπών στα εργοστάσια της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στα Αστέρια Αγριάς (1 δειγματοληψία) και της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη Β ́ΒΙΠΕ Βόλου (3 δειγματοληψίες), ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των όσων προβλέπονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των δύο βιομηχανιών (όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), για τις παραμέτρους α) Σ(Cd + Tl), (β) Hg, (γ) Σ (As, Sb,

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V), (δ) PCDDs +PCDFs, (ε) PCBs και (στ) αιωρούμενα σωματίδια» διεξήχθησαν μετρήσεις εκπομπών αέριων ρύπων για διοξίνες (PCDDs+PCDFs) και βαρέα μέταλλα (Ti, V, Cr, Mn, Co,

Ni, Cu, As, Cd, Sb, Hg, Pb) στις 20, 21 και 22 Απριλίου 2021.

Το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης διοξινών είναι διαπιστευμένο για τις αναλύσεις διοξινών κατά ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 321-4). Ακόμη το Εργαστήριο έχει ορισθεί Εθνικό Εργαστήριο

Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάλυση διοξινών και PCBs.

Οι δειγματοληψίες έγιναν από διαπιστευμένο φορέα κατά ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ και οι αναλύσεις βαρέων μετάλλων από διαπιστευμένο εργαστήριο του εξωτερικού.

Για τη συλλογή των δειγμάτων αέρα από τον κλίβανο και την κανονικοποίηση τους, χρησιμοποιήθηκε σύστημα Ισοκινητικής Δειγματοληψίας το οποίο πληροί τα διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνει τα εξής κύρια μέρη:

1. Ακροφύσιο εισόδου από τιτάνιο με σχήμα γάντζου και γυάλινο σωλήνα με σύστημα ψύξης.

2. Συμπυκνωτή όπου συγκεντρώνεται η περιεχόμενη υγρασία στο δείγμα.

3. Θάλαμο φίλτρου/ απορροφητικής ρητίνης τύπου PUF.

Με βάση τα παραπάνω και τα παρελκόμενα τμήματα, καθώς και τα συστήματα μέτρησης θερμοκρασίας, πίεσης και ροής είναι δυνατή η αντιπροσωπευτική και υψηλής πιστότητας δειγματοληψία καμιναερίων έτσι

ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός ενώσεων και στοιχείων μετά από τις αντίστοιχες αναλύσεις στο εργαστήριο.

Για την αποφυγή προσμίξεων και αλλοίωσης των συγκεντρώσεων, το σύνολο της συνδεσμολογίας βασίστηκε στη χρήση σωλήνωσης από Teflon και ανοξείδωτο χάλυβα συγκεκριμένων προδιαγραφών που καθορίζονται

από τις διεθνώς επικυρωμένες μεθόδους δειγματοληψίας και τα εγχειρίδια των αντίστοιχων οργάνων. Όλες οι σωληνώσεις εκπλένονταν με καθαρή ακετόνη και κατόπιν με αποσταγμένο νερό και στεγνώνονταν με καθαρό

αέρα πριν από κάθε ημέρα δειγματοληψίας.

Η βαθμονόμηση των οργάνων πραγματοποιούταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή και βάσει του εγχειριδίου χρήσης.

Σύμφωνα με την έκθεση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων με ημερομηνία 27/5/2021 της επιτόπιας αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α.Ε. στη Β ́ ΒΙ.ΠΕ Βόλου, κατά τη διάρκεια των δύο ημερών (20-21/4/2021) των δειγματοληψιών αερίων εκπομπών από τις καμινάδες DECOS1, DECOS 2 και FLAKT τα στοιχεία λειτουργίας που πάρθηκαν από

την εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:

 Κατανάλωση Φυσικού αερίου: 9.000Nm3/d

 Κατανάλωση Ενέργειας: 400MWh/d

 Δυναμικότητα Μονάδας (παραγωγικότητα): 80 – 90 tn/h

Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας αερίων εκπομπών από την καμινάδα ΠΚ1 στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής τα στοιχεία λειτουργίας του κλιβάνου του εργοστασίου ήταν τα ακόλουθα:

Συμπερασματικά παρουσιάζονται τα συνοπτικά αποτελέσματα των μετρήσεων των διοξινών, βαρέων μετάλλων και αιωρούμενων σωματιδίων όπως και τα ανώτατα όρια βάση των Αποφάσεων Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων των δύο βιομηχανιών.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Δεν υπάρχει υπέρβαση ορίου για τις διοξίνες/φουράνια σε καμία δειγματοληψία.

2. Δεν υπάρχει υπέρβαση ορίου για τα βαρέα μέταλλα και τα αιωρούμενα σωματίδια σε καμία δειγματοληψία.