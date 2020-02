Δημήτρης Σκύλλας: Ο ροκ σταρ της σύνθεσης στο Λονδίνο -Θρίαμβος με το έργο του «Κύριε ελέησον»

To BBC παρουσίασε την παράσταση με το νέο έργο του Δημήτρη Σκύλλα «Kyrie Eleison».

Ανάμεσα σε δύο από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας, τον Sergei Rachmaninoff και τον Εσθονό Αrvo Pärt, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Robert Spano, νικητή 5 Grammy Award.

Ελληνικά μοιρολόγια και ψαλμωδίες σε παράσταση στο Λονδίνο

Στην κατάμεστη σκηνή του ιστορικού Barbican Centre του Λονδίνου, οι καμπάνες του «Kyrie Eleison» ήχησαν για πρώτη φορά.

Στις 29 Γενάρη 2020, η καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας δονήθηκε στους παλμούς μιας σύγχρονης τελετουργίας. Με αναφορές στην Αρχαία Τραγωδία, τους Βυζαντινούς ψαλμούς και τα πένθιμα μοιρολόγια, ο διεθνής συνθέτης Δημήτρης Σκύλλας, μόλις σε ηλικία 32 ετών, συμπράττει με την εμβληματική Συμφωνική Ορχήστρα του BBC.

«Λίγα χρόνια πριν, δεν θα μπορούσα καν να διανοηθώ ότι το ΒΒC θα επέλεγε τη δική μου μουσική και μάλιστα με τον πιο τιμητικό τρόπο. Το Κyrie Eleison είναι το πρώτο έργο Έλληνα για την ορχήστρα και παράλληλα με τον ενθουσιασμό και τη απύθμενη χαρά, ένιωθα τεράστιο άγχος καθώς γνώριζα καλά πως οι προσδοκίες ήταν μεγάλες και απ’ όλες τις πλευρές. Τώρα πλέον ανυπομονώ να βιώσω την ελληνική πρεμιέρα του έργου» δηλώνει ο συνθέτης Δημήτρης Σκύλλας.

«Θρίαμβος» για τον Δημήτρη Σκύλλα και την παράστασή του

Η λέξη «θρίαμβος» και δυνατά χειροκροτήματα επικρατούσαν στο κοινό των 1.100 θεατών όταν ο συνθέτης υποκλίθηκε και ευχαρίστησε τους 90 μουσικούς και τον μαέστρο.

Στο κοινό παρευρέθηκαν σημαντικοί άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, μεταξύ άλλων ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτριος Καραμήτσος Τζιράς, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ανδρέας Κακούρης, ο πρώην Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, John Kittmer, ο John McGrath, διευθυντής του Μanchester International Festival, o Διευθυντής της Συμφωνικής του ΒΒC Paul Hughes και ο υπεύθυνος κλασικής μουσικής του Barbican, Paul Keene, ο οποίος αποκάλεσε τον Δημήτρη Σκύλλα «ο νέος ροκσταρ της μουσικής σύνθεσης»

To «Kyrie Eleison», μία από τις μεγαλύτερες και πιο τιμητικές αναθέσεις που έχει λάβει Έλληνας καλλιτέχνης στη σύγχρονη ιστορία, είναι συνανάθεση με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Η πρεμιέρα στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου στην κεντρική σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μαέστρο τον Βλαδίμηρο Συμεωνίδη, μαζί με νέα συμφωνικά έργα της Καλλιόπης Τσουπάκη και της Χάια Τσέρνοβιν.

Ο Δημήτρης Σκύλλας είναι συνθέτης έργων κλασσικής μουσικής και πιανίστας με έδρα το Λονδίνο. Με σημαντικές ακαδημαϊκές σπουδές και υποτροφίες στη Μεγάλη Βρετανία πάνω στη μουσική σύνθεση και το πιάνο, τα έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Την πορεία του σηματοδοτούν πρεμιέρες σε εμβληματικούς και ιστορικούς χώρους όπως το Αββαείο του Ουέστμινστερ, το Barbican Centre με to BBC, το V&Α (Victoria and Albert Museum), το Royal Albert Hall, τη Μπιενάλε κεραμικής της Βρετανίας, το Ίδρυμα Ωνάση στο πιάνο της Μαρία Κάλλας, τη Στέγη Ωνάση, την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΚΠΣΙΝ) και το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο.