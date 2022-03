«Δημιουργώ, άρα υπάρχω…»

Στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στον Βόλο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών – Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στον χώρο της εργασίας», γνωρίσαμε την ομάδα «Be Creative» – «να είσαι Δημιουργικός», η οποία αποτελείται από 25 μέλη και εποπτεύεται από την εκπαιδεύτρια ενηλίκων – καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Λάππα Δ. Βιβή. Η ομάδα «Be Creative» του ΙΑΝΑΠ, συνεχίζει να αποδεικνύει με το έργο της, την ανάγκη και τη σημασία ύπαρξης των Προγραμμάτων Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις για συνεχή γνώση και μόρφωση έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας. Because «motivated learners are interested learners» – Διότι «οι εκπαιδευόμενοι με κίνητρα, είναι εκπαιδευόμενοι που ενδιαφέρονται».

Μέσα από την τεχνική «Brainstorming» – «Καταιγισμός Ιδεών», που χρησιμοποίησε η εκπαιδεύτρια κατά την μαθησιακή διαδικασία, στη συνάντηση με θέμα: «Creativity» – «Δημιουργικότητα», οδήγησε τους εκπαιδευόμενους στην δημιουργία των ακόλουθων σκίτσων, καθώς επίσης και στη συγγραφή ενός εξαιρετικού άρθρου. Επιστρέφουμε δυναμικά με νέο άρθρο, βάζοντας «Αnother brick in OUR wall». «Να γίνομαι άνεμος για τον χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο,

ακόμα και όταν ο ουρανός δεν υπάρχει», Οδυσσέας Ελύτης.

Δημιουργικότητα είναι μια ικανότητα, που την έχουν όλοι οι άνθρωποι, η οποία με τα κατάλληλα ερεθίσματα δύναται να αναπτυχθεί. Όλοι μας έχουμε τεράστια αποθέματα δημιουργικότητας μέσα μας. Επιθυμούμε όμως να την καλλιεργήσουμε; Ή θέλουμε να μένουμε εγκλωβισμένοι στη ρουτίνα της καθημερινότητας; Η δημιουργικότητα μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους, διότι μας οδηγεί στην ανακάλυψη του εσωτερικού μας κόσμου. Είναι η ποιοτική ώθηση, το κλειδί της επιτυχίας, σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας. Δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε «out of the box», έξω από κουτάκια που μας κρατάνε στάσιμους, ανοίγει άφθονες ευκαιρίες για αυτοπραγμάτωση, ανεβάζοντας έτσι το πνευματικό μας επίπεδο. Είναι σημαντική για την ανθρώπινη εξέλιξη και βελτίωση, και κατά συνέπεια για την υγιή ανάπτυξη και πρόοδο ολόκληρης της κοινωνίας ως σύνολο.

Έχουμε αναλογιστεί πόσο διαφοροποιημένη θα ήταν η κοινωνία που ζούμε αν ο καθένας μας ξεχωριστά, εξέφραζε τα συναισθήματά του μέσα από οποιαδήποτε μορφή υγιούς έκφρασης, ως αποτέλεσμα της ανάγκης του για δημιουργία;

Αρκεί να βρεθεί αυτός, ο ένας άνθρωπος, που θα πιστέψει σε εμάς. Που θα μας δώσει το κίνητρο να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Και κάπως έτσι, οδηγούμαστε στα λόγια του Einstein: «Ακολουθήστε την καρδιά σας, αλλά πάρτε και το μυαλό σας μαζί». Γιατί η μάθηση δεν έχει ηλικία.

Γιατί εμείς υπάρχουμε, δημιουργούμε, ακόμα κι όταν ουρανός δεν υπάρχει…

Οι «Be Creative»:

Γιαννοπούλου Ειρήνη, Γκ.Ε., Γουλέτσιου Ελένη, Δανιήλ Ειρήνη, Δρανίδου Ελένη, Κ.Γ., Κουκουφίκης Δημήτριος, Κουμασίτη Αικατερίνη, Κούρτη Μαρία, Κυριαζή Ηρώ, Μακρυγιάννη Ασημίνα, Μαλιώρα Ευαγγελία, Μαμάκης Ορέστης, Μελά Μαρία, Μελίσση Λαμπρίνη , Μητσοπούλου Ελένη, Πατσή Δήμητρα, Πατσής Σταμάτης, Πετροπούλου Αθηνά, Πούρη Μαρία, Τικοπούλου Φωτεινή, Τσαγανού Ελένη, Ψαθάκης Βλάσης.

Οι εγγραφές σε όλα μας τα προγράμματα συνεχίζονται. Ελάτε στον χώρο μας, Αντωνοπούλου 127 ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 2421028476, 2421076050, να μας γνωρίσετε και να ενημερωθείτε.