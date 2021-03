Δίκη Φλόιντ – Ο εισαγγελέας για τον αστυνομικό: Πρόδωσε τον όρκο του

Άρχισε επί της ουσίας σήμερα η δίκη σε βάρος του λευκού αστυνομικού, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

«Σήμερα ξεκινά μια ιστορική δίκη, που θα αποτελέσει ένα δημοψήφισμα για τον δρόμο, τον οποίο έχει διανύσει η Αμερική στην αναζήτηση της ισότητας και της δικαιοσύνης για όλους», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Φλόιντ, Μπεν Καμπ, λίγο πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

«Θέλουμε να μάθουμε πού βρίσκεται η δικαιοσύνη, ολόκληρος ο κόσμος μας κοιτάζει», συμπλήρωσε, προτού γονατίσει μαζί με τους συγγενείς του θύματος για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, τον χρόνο κατά τον οποίο ο Ντέρεκ Σόβιν παρέμεινε με το γόνατό του πάνω στον λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ, στις 25 Μαΐου του 2020, στη Μινεάπολη.

Ο Ντέρεκ Σόβιν, ηλικίας 45 ετών, με 19 χρόνια προϋπηρεσία στις τάξεις της αστυνομίας της Μινεάπολης, κατηγορείται για φόνο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού «θα προσπαθήσει να σπιλώσει» τη μνήμη του θύματος, όμως τα «γεγονότα είναι απλά. Αυτό που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ ήταν η υπερβολική άσκηση υπέρμετρης βίας», τόνισε ο Μπεν Κραμπ, κατηγορώντας τον πρώην αστυνομικό ότι «βασάνισε» τον Φλόιντ.

Το βίντεο του μαρτυρίου

Η κατηγορούσα αρχή έδειξε σήμερα στους ενόρκους της δίκης του λευκού αστυνομικού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ, το βίντεο των μαρτυρικών στιγμών που έζησε ο 40χρονος Αφροαμερικανός, ο οποίος παρέμεινε για σχεδόν 9 λεπτά χωρίς να μπορεί να αναπνεύσει λόγω της πίεσης που του ασκούσε με το γόνατό του ο κατηγορούμενος.

Στο βίντεο αυτό, ακούγονται οι φωνές των περαστικών στον Ντέρεκ Σόβιν να χαλαρώσει την πίεση στον λαιμό του Φλόιντ, ο οποίος φώναζε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει προτού χάσει τις αισθήσεις του.

In opening statement, Special Prosecutor Jerry Blackwell: "On May 25th of 2020, Mr. Derek Chauvin betrayed this badge when he used excessive and unreasonable force upon the body of Mr. George Floyd."

