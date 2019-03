Διήμερο ταινιών μικρού μήκους

Με ένα διήμερο αφιέρωμα στο 41ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας, συνεχίζονται την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαρτίου, ώρα 9:00 μ.μ., οι προβολές της Κινηματογραφικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ. Οι προβολές θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου (Καραμπατζάκη και Αναπαύσεως) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την περαιτέρω προβολή της μικρού μήκους εντάσσει στον ετήσιο προγραμματισμό του τη διοργάνωση προβολών ταινιών μικρού μήκους σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εδώ και δεκαεπτά πλέον χρόνια, οι βραβευμένες και διακριθείσες ταινίες του ετήσιου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, εντάσσονται σ’ ένα ‘μακρύ ταξίδι’ επαφής με το κινηματογραφόφιλο κοινό, που κάθε χρόνο αποδεικνύει το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για το «μικρό».

Η Γερμανία, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Σερβία, η Ιταλία, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, καθώς και 60 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας μεταξύ των οποίων και ο Βόλος έχουν αποτελέσει σταθμούς, λιμάνια και προορισμούς του ταξιδιού του Φεστιβάλ Δράμας.

Η θέση του Φεστιβάλ Δράμας στο εγχώριο κινηματογραφικό τοπίο, ως το κορυφαίο φεστιβάλ στο είδος του, αλλά και η διεθνής του αναγνώριση συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των ‘ταξιδιών’ του, που καίριο σκοπό έχουν την προβολή και διάδοση του έργου των νέων κινηματογραφιστών.

Πρόγραμμα εκδήλωσης του φεστιβάλ Δράμας (Α’ ημέρα): La Ultima Hija Εύη Καραμπάτσου, Εn partie Αναστασία Μέλια Ελευθερίου, Calling Άρτεμις Αναστασιάδου, Όλα για όλα Μαρίνος Σκλαβουνάκης, Beyond good an evil or (the exuberantly painful process of teething) Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος, Βουρβούρου Καρίνα Λογοθέτη, The sound Άντονυ Petrov, Άβανος Παναγιώτης Χαραμής.

(Β’ ημέρα): Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν Βασίλης Κεκάτος, Τέταρτος τοίχος Δημήτρης Γκότσης, Ave Eva Οliwia Twardowska, Άρια Μυρσίνη Αριστείδου, Πολυέλαιος Αντώνης Γλάρος, Μόλλυ 6-8 Ευθύμης Μιχελουδάκης, Νάρκη Δημήτρης Τσαλαπάτης, Quindnunc Χάρης Αγιώτης, Έκτορας Μαλό – Η τελευταία μέρα της χρονιάς Ζακλίν Λέντζου.