Διήμερο αφιέρωμα στον Βόλο με ταινίες μικρού μήκους από το 41ο Φεστιβάλ Δράμας

Με ένα διήμερο αφιέρωμα στο 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, συνεχίζονται την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαρτίου, ώρα 9:00 μ.μ., οι προβολές της Κινηματογραφικής Κοινότητας Ν.Ιωνίας του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ. Οι προβολές θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου (Καραμπατζάκη και Αναπαύσεως) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την περαιτέρω προβολή της μικρού μήκους εντάσσει στον ετήσιο προγραμματισμό του τη διοργάνωση προβολών ταινιών μικρού μήκους σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εδώ και δεκαεπτά πλέον χρόνια, οι βραβευμένες και διακριθείσες ταινίες του ετήσιου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, εντάσσονται σ’ ένα ‘μακρύ ταξίδι’ επαφής με το κινηματογραφόφιλο κοινό, που κάθε χρόνο αποδεικνύει το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για το ‘μικρό’.

Η Γερμανία, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Σερβία, η Ιταλία, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, καθώς και 60 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας μεταξύ των οποίων και ο Βόλος έχουν αποτελέσει σταθμούς, λιμάνια και προορισμούς του ταξιδιού του Φεστιβάλ Δράμας.

Η θέση του Φεστιβάλ Δράμας στο εγχώριο κινηματογραφικό τοπίο, ως το κορυφαίο φεστιβάλ στο είδος του, αλλά και η διεθνής του αναγνώριση συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των ‘ταξιδιών’ του, που καίριο σκοπό έχουν την προβολή και διάδοση του έργου των νέων κινηματογραφιστών.

1η ημέρα Τετάρτη 13 Μαρτίου

La ultima hija

The last daughter

Ντοκιμαντέρ/Documentary, 21΄, 2018

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

«Ποια είναι μάνα;… Οποιαδήποτε… Οποιαδήποτε…

Θα μπορούσα να είμαι η μητέρα της… Και η Aurora θα μπορούσε να είναι κόρη μου…

Δεν την υποδέχθηκα ζωντανή, αλλά νεκρή… Όμως, είναι το ίδιο…»

En partie

By halves

Έλληνες του Κόσμου /Greeks of the World , Πειραματική/Experimental, 16΄, 2017

Βραβείο «Τώνια Μαρκετάκη» καλύτερης γυναικείας σκηνοθετικής παρουσίας

Kίνητρα Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Μια γυναίκα αντιμέτωπη με τη δημιουργία της. Μια πόλη και μια τέχνη υπό εξαφάνιση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Eίναι από τη Θεσσαλονίκη και ζει στο Παρίσι από το 2011. Με σπουδές στην Κοινοτική Ψυχολογία, το Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ και επαγγελματική κατάρτιση στο μοντάζ, εργάζεται τα τελευταία χρόνια σε Γαλλία, ΗΠΑ και Ελλάδα ως μοντέζ, μεταφράστρια καθώς και βοηθός προγράμματος σε φεστιβάλ κινηματογράφου στο Παρίσι και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου.

Calling

Σπουδαστική Ταινία/Student Film, Έλληνες του Κόσμου/Greeks of the World, Μυθοπλασία/Fiction, 16΄, 2017

Βραβείο Έλληνες του Κόσμου –“Σωκράτης Δημητριάδης”

Ένα τραγικά βίαιο συμβάν διαρρηγνύει τη σχέση μιας μεξικανοαμερικάνας μοδίστρας και του ενήλικα γιου της, που πάσχει από νοητική υστέρηση.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Σκηνοθέτης και μοντέζ από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Θέατρο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και Κινηματογράφο στο European Film College, και στο University of Τexas at Austin. Η ταινία της “Calling” τιμήθηκε με βραβείο από το Austin Film Society.

Όλα για όλα

Go for broke

Μυθοπλασία/Fiction, 30΄, 2018

Εύφημος Μνεία

Ο Μιχάλης είναι χρεωμένος στις τράπεζες και σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια

χρεώνεται σε έναν τοκογλύφο. Ο Αντρέας, φίλος του Μιχάλη, θέλει να βοηθήσει τον φίλο του. Η μόνη λύση είναι να μπει ένα στοίχημα…

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ

Γεννήθηκε το 1973 στη Νέα Ζηλανδία και μεγάλωσε στη Κεφαλονιά, όπου ζει μέχρι σήμερα. Έχει πιστοποιηθεί σε διάφορους τομείς της Ψυχολογίας και της Φιλοσοφίας. Παρακολούθησε Ιστορία Κινηματογράφου και Σκηνοθεσία στο ΕΚΠΑ και σεμινάριο Σκηνοθεσίας από τον Γιάννη Οικονομίδη. Το 2017 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, «Όλα για όλα».

Beyond good & evil or (The exuberantly painful process of teething)

Μυθοπλασία/Fiction, 12΄, 2018

Εύφημος Μνεία στον Chris Scott

Μια πρόσφατη απόφαση φέρνει τον νεαρό Ντάνι αντιμέτωπο με ένα παράξενο αίσθημα ενοχής. Ο Σίντνεϊ, ο κατά πολλά χρόνια γηραιότερος μέντοράς του, απαξιώνει τα ρομαντικά ιδεώδη του Ντάνι, προτρέποντάς τον να επανεξετάσει την θέση του εντός των αμφίβολων ηθικών κανόνων της κοινωνίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι απόφοιτος του Deree College (Β.Α. in Film & Television). Μετά από εξάμηνη πρακτική στην Lowe Advertising/Τμήμα παραγωγής, παρακολούθησε το Film & Television Summer Institute (UCLA). Εργάζεται ως οπερατέρ, μοντέρ και σκηνοθέτης στο χώρο της διαφήμισης, συνεργαζόμενος με το στούντιο DK Productions αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Βουρβουρού

Vourvourou

Μυθοπλασία/Fiction, 22΄, 2017

Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής

στον Βασίλη Ζλατάνο

Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών στην Μάρλι Αλειφέρη

«Που πάει ο ήλιος όταν νυχτώνει; Γιατί είναι τα αβγά τόσο σημαντικά για τους

ανθρώπους; Μα γιατί δεν με παίρνει ο αδερφός μου για κάλαντα μαζί του; Ποιος είναι τέλος πάντων ο κύριος Αλ Ζαΐμ που ακολουθεί τον παππού παντού;» Καθώς ο εξάχρονος Μάρκος λύνει τις απορίες του, έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με το μαγικό παραμύθι που αποκαλούμε κύκλο της ζωής.

ΚΑΡΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

Γεννημένη στις ΗΠΑ, μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο ΤΕΙ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών καθώς και στο τμήμα Digital Filmmaking της SAE, ξεκίνησε να δουλεύει στον χώρο του κινηματογράφου κυρίως ως βοηθός σκηνοθέτη και script supervisor. Το 2016 μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου και εργάζεται. Την ίδια χρονιά το σενάριο της ταινίας “Βουρβουρού” διακρίθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και η ταινία χρηματοδοτήθηκε από τον ΟΤΕ TV.

The sound

Έλληνες του Κόσμου/Greeks of the World, Μυθοπλασία/Fiction , 15΄, 2017

Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου στον William Miller

Στην ύπαιθρο, η ζωή κυλά ήσυχα για την Beth και την οικογένειά της. Αλλά όταν μία μέρα η μητέρα της ακούει έναν μυστηριώδη ήχο από το δάσος, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο …

ANTONY PETROU

Το “The sound” είναι η δεύτερη ταινία του. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «We are monster», ήταν υποψήφια για το Βραβείο Michael Powell για την Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μεγάλου Μήκους και επιλέχθηκε για θεατρική προβολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ πριν αποκτηθεί από την Netflix τον Απρίλιο του 2016. Το “The sound” επιλέχτηκε στο Διαγωνισμό Melies D’Argent του Imagine Film Festival μεταξύ των Καλύτερων Ευρωπαϊκών Ταινιών Φαντασίας της χρονιάς, κέρδισε το βραβείο Zsigmond Vilmos Καλύτερης Φωτογραφίας στην Ουγγαρία και κέρδισε το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Διεθνή Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας, στο Φεστιβάλ ‘Fantaspoa’ του Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας.

Άβανος

Avanos

Μυθοπλασία/Fiction, 20΄, 2018

Χρυσός Διόνυσος

Τιμητική Διάκριση Σεναρίου

Τιμητική Διάκριση Φωτογραφίας στον Claudio Bolivar

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας

στον Κίμωνα Κουρή

Τιμητική Διάκριση Σκηνικών στην Χρύσα Σερδάρη

Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της Ένωσης Τεχνικών

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ΕΤΕΚΤ

Ο Τάσος, πρώην κατάδικος, νιώθει ενοχές για το εργατικό ατύχημα του φίλου του στα σφαγεία όπου εργάζεται. Η Κική, σερβιτόρα στην ταβέρνα του χωριού, πέφτει για μια ακόμα φορά θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Όταν βρεθούν κάτω από αφόρητη πίεση, η έκρηξη είναι αναπόφευκτη και οι συνέπειές της δεν αργούν να έρθουν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΜΗΣ

Σπούδασε Θεωρία Κινηματογράφου και Σκηνοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έκτοτε, εργάζεται στο χώρο του κινηματογράφου και της διαφήμισης ως σκηνοθέτης.

