Διημερίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INVEST στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει τη διημερίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INVEST, με τίτλο «INVEST in the European Education of the Future».

Η διημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Ιουνίου 2023 στο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» (Campus Βιόπολις Λάρισας) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα συγκεντρώσει καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής (ΕΘAΑΕ, EU DG EAC) και ενδιαφερόμενους από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και έρευνας.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μια σειρά από ομιλίες και συζητήσεις, διερευνώντας το όραμα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσα από το πρίσμα της συμμαχίας INVEST η οποία θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της έρευνας και γνώσης σε τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας. Τα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

– Διαδικασίες ακαδημαϊκής πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση

– Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Νομικό Πρόσωπο/Ευρωπαϊκό Σήμα Πτυχίου

– Διασφάλιση Ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση

– Από τη συμμαχία INVEST στο Πανεπιστήμιο INVEST: Ξεπερνώντας τα εμπόδια των εθνικών πολιτικών

– Ο αντίκτυπος της Συμμαχίας INVEST στο όραμα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

– Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Συμμαχίες και περιφερειακή βιωσιμότητα και αειφορία

– Επαναστατικές καινοτομίες και τεχνολογικές επιρροές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα λάβει επίσης χώρα ανοικτή συζήτηση με τίτλο «Ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην προώθηση της παγκόσμιας καινοτομίας και αειφορίας: Φιλοδοξίες, προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές» στην οποία οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στον κρίσιμο ρόλο των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας σε παγκόσμια κλίμακα, διερευνώντας προκλήσεις και ευκαιρίες.

Η εκδήλωση παρέχει μια εξαιρετική πλατφόρμα για τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και να εξερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης.