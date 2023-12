Διημερίδα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης «Θέατρο και δημοκρατία: εκπαιδευτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις»

Η δημοκρατία, όπως σημειώνει ο Dewey (2016)1, «είναι πρωτίστως ένας τρόπος του κοινωνικού ζην, μιας από κοινού μεταδιδόμενης εμπειρίας». Για τον ίδιο, το σχολείο αποτελεί «μια μικρογραφία της κοινωνίας», στο οποίο οι μαθητές/τριες πρέπει να διδαχθούν εκείνες τις μορφές συμπεριφοράς που επιτρέπει στα μέλη του την ισότιμη και αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και πρόοδο, καθώς επίσης και τη βελτίωση των κοινωνικών θεσμών μέσω της αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας συνεργασίας.

Η προσδοκία του εκδημοκρατισμού και του μετασχηματισμού της κοινωνίας έχει κατά καιρούς εκφραστεί μέσα από την αξιοποίηση πλήθους θεατρικών επιτελέσεων και συνδέεται με την ευρύτερη κοινωνική στροφή του θεάτρου καθώς επίσης την ανάπτυξη ποικίλων μορφών Εφαρμοσμένου Θεάτρου, που αφορούν την ωφέλεια του ατόμου, της κοινότητας και της κοινωνίας (Nicholson, 2014)2. Το Θέατρο στην Εκπαίδευση προσφέρεται για μια ανάλογη διερεύνηση, καθώς ως μια βαθιά παιδευτική και κοινωνική μορφή Τέχνης, θέτει σε προτεραιότητα τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή, τη συνύπαρξη, τη συν-δημιουργία στη βιωματική διδασκαλία και

μάθηση ενώ έχει την ικανότητα να προκαλεί την κριτική σκέψη, να πυροδοτεί συζητήσεις και να κινητοποιεί την από κοινού δράση.

Ποια μπορεί να είναι η συμβολή του θεάτρου στη δημοκρατική πολιτειότητα; Πώς μπορεί το Θέατρο στην Εκπαίδευση να καλλιεργήσει τις αξίες της δημοκρατίας και να συμβάλλει στην προώθηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων στο κοινωνικό γίγνεσθαι; Ποιοι νέοι τρόποι ενεργούς εμπλοκής των μαθητών/τριών και των πολιτών στις διαδικασίες της δημοκρατικής πολιτικής μπορούν να προσεγγισθούν μέσα από το θέατρο;

Στοχεύοντας στη συζήτηση των παραπάνω προβληματισμών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Θέατρο και Δημοκρατία: εκπαιδευτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις».

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8/12/23 και το Σάββατο, 9/12/23 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, φοιτητές/τριες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η διημερίδα την Παρασκευή, 8/12/23, θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και το Σάββατο, 9/12/23, βιωματικά εργαστήρια, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, Αμφιθέατρο Σαράτση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ώρα έναρξης: 18.00

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

«Βήματα μπροστά για μια αποτελεσματική δημοκρατική εκπαίδευση»

Κλειώ Φανουράκη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, σκηνοθέτις κινηματογράφου και θεάτρου, δραματουργός, performer

«Δημοκρατικές διαστάσεις και «ρόλοι» της Θεατρικής Αγωγής στη σχολική κοινότητα»

Δανάη Θεοδωρίδου, σκηνοθέτρια κι ερευνήτρια των σύγχρονων παραστατικών τεχνών, Fontys Academy of the Arts, Ολλανδία

«Η Συμμετοχική Τέχνη ως Δημιουργία Δημόσιου Χώρου και Χρόνου»

Μάρθα Κατσαρίδου, Επίκουρη καθηγήτρια, Μάγδα Βίτσου, μέλος Ε.ΔΙ.Π., Κώστας Μάγος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Συμπεριληπτικές θεατροπαιδαγωγικές δράσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

Συζήτηση

20.30: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Διαδρομές στο φως και στο σκοτάδι», Φοιτήτριες του ΠΤΠΕ σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα «Σύνορα» (συλλογική δημιουργία) στη Θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παίζουν: Ελπίδα Βέλου, Γαλάτεια Γκίνου, Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Μαριάννα Λυμπέρη, Ηλιάνα Μέρμηγκα – Ζαρκάδα, Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Μαρία Παπαγιώτα, Μαρία – Άννα Πλακιώτη, Άννα – Μαρία Ποδιώτη, Ελένη

– Ραφαέλα Τσιουβάκα.

Σκηνοθεσία: Μάρθα Κατσαρίδου, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΠΕ & Κoldo Vío

σκηνοθέτης, θεατροπαιδαγωγός

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (4 παράλληλα εργαστήρια3)

Ώρα διεξαγωγής: 10.30-12.30

Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1ο Εργαστήριο

Τίτλος Εργαστηρίου: Η Συμμετοχική Τέχνη ως Δημιουργία Δημόσιου Χώρου και Χρόνου

Εμψύχωση: Δανάη Θεοδωρίδου, σκηνοθέτρια κι ερευνήτρια των σύγχρονων παραστατικών τεχνών, Fontys Academy of the Arts, Ολλανδία

2ο Εργαστήριο

Τίτλος Εργαστηρίου: Προάγοντας τη δημοκρατία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία μέσω του κουκλοθεάτρου: «τα μικρά χάρτινα θέατρα»

Εμψύχωση: Μάγδα Βίτσου, μέλος Ε.ΔΙ.Π., Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

3ο Εργαστήριο

Τίτλος Εργαστηρίου: Η ενεργητική ακρόαση στο θέατρο για την προώθηση της συνεργασίας και την καλλιέργεια της δημοκρατικής σκέψης

Εμψύχωση: Κoldo Vío, σκηνοθέτης, θεατροπαιδαγωγός

4ο Εργαστήριο

Τίτλος Εργαστηρίου: Το θέατρο ως κοινός χώρος ισότιμης συμμετοχής

Εμψύχωση: Μαρία Καραζάνου, θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτρια, υποψήφια διδακτόρισσα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή της Διημερίδας

Μάγδα Βίτσου, μέλος Ε.ΔΙ.Π, ΠΤΠΕ

Μάρθα Κατσαρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ Μαρία Λέτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ

Κώστας Μάγος, Καθηγητής, ΠΤΠΕ

Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΠΤΠΕ. Νίκη Νικονάνου, Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ

Φίλιππος Τεντολούρης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΠΕ Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

«Βήματα μπροστά για μία αποτελεσματική δημοκρατική εκπαίδευση»

Με αφορμή το erasmus+ ΚΑ2 project STEP UP-DC, θα απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα για τη δημοκρατική εκπαίδευση: Ποιες είναι οι δημοκρατικές ικανότητες που διδάσκουμε στο σχολείο; Πώς μπορούμε να τις διδάξουμε αποτελεσματικά σε όλες τις βαθμίδες; Μπορούμε ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να έχουμε πιστοποιημένη επάρκεια ή εξειδίκευση στη διδασκαλία του δημοκρατικού πολιτισμού;

Κλειώ Φανουράκη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, σκηνοθέτις κινηματογράφου και θεάτρου, δραματουργός, performer

«Δημοκρατικές διαστάσεις και ‘ρόλοι’ της Θεατρικής Αγωγής στη σχολική κοινότητα»

Στην παρούσα ανακοίνωση θα συζητηθούν οι δημοκρατικές προϋποθέσεις και διαστάσεις της θεατρικής αγωγής ως τέχνης και επιστήμης και παράλληλα ως δημιουργικού «δρόμου» προσέγγισης μαθημάτων, εννοιών, δρώμενων και αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και της μαθητικής ζωής. Πώς η δημοκρατική κουλτούρα μάθησης και διδασκαλίας που ενυπάρχει και ενισχύεται με τη θεατρική αγωγή αλληλοδιαμορφώνεται με τη συνειδητή ύπαρξη του εκπαιδευτικού σε «ρόλο» και με τη μετακίνησή του από τον «εαυτό» στους ρόλους της εκπαιδευτικής πράξης και μέθεξης; Στη θεατροπαιδαγωγική αυτή διαδρομή Μπαχτινικές, Βιγκοτσιανές, Γκαρντνερικές, Θεατρικές και πολυτροπικές «Φωνές» εμφανίζονται ως Πρωταγωνιστές, ορατοί ή αφανείς ήρωες, εντός ή εκτός ενός κρυφού ή μη αναλυτικού προγράμματος σπουδών που «μερικώς;» υποδέχεται την τέχνη του θεάτρου στην εκπαίδευση.

Δανάη Θεοδωρίδου, σκηνοθέτρια κι ερευνήτρια των σύγχρονων παραστατικών τεχνών, Fontys Academy of the Arts, Ολλανδία

«Η Συμμετοχική Τέχνη ως Δημιουργία Δημόσιου Χώρου και Χρόνου»

Η θεωρητικός των τεχνών R. Schneider ορίζει την πολιτική ως την ενσώματη πρακτική του να «παρουσιάζομαι [δημόσια] στους άλλους όπως εκείνοι παρουσιάζονται σε μένα» (2017), συνδέοντας την έτσι άμεσα με τις παραστατικές τέχνες. Με έναυσμα τις ιδέες της Schneider, η ανακοίνωση και το εργαστήριο που την ακολουθεί θα εστιάσουν στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο συμμετοχικές δομές τέχνης δύνανται να δημιουργήσουν δημόσιο χώρο και «δημόσιο χρόνο» (Καστοριάδης, 1997) μέσα από τις ενσώματες, αισθητηριακές διαδικασίες που προτείνουν.

Πολιτικοί φιλόσοφοι και αναλυτές σημειώνουν ότι σήμερα βιώνουμε μια δημοκρατία χωρίς «δήμο». Η έλλειψη αυτή εκδηλώνεται με την αδιαφορία των πολιτών για την πολιτική, τη μεγάλη αποχή τους από τις εκλογικές διαδικασίες, και την απουσία τους από τα κέντρα πολιτικών αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, η φιλόσοφος C. Mouffe συζητά την κρίσιμη συμβολή της τέχνης στην επείγουσα προσπάθεια επανενεργοποίησης του δήμου. Μέσα από τις ενσώματες συνδέσεις καλλιτεχνικών και κοινωνικών δομών που προτείνει η τέχνη, σημειώνει η Mouffe, δημιουργούνται δημόσιες μορφές συλλογικών σωμάτων που διαταράσσουν τον «κανονικό» ρυθμό των πόλεων. Επανασυνδέοντας, έστω και σε φαντασιακό πλαίσιο, την πρακτική της δημοκρατίας με την υλικότητα του σώματος, προσεγγίζοντας πολιτικές πρακτικές μέσω των αισθήσεων και των προσωπικών εμπειριών και ιστοριών, οι παραστατικές τέχνες δημιουργούν μικρο-κοινότητες ικανές να ανοίξουν χώρο σε νέα κοινωνικά μοντέλα συνύπαρξης, διαφορετικά από τα κυρίαρχα καπιταλιστικά, (ανα)κατασκευάζοντας έτσι τον δημόσιο χώρο με τρόπο που διαφορετικά δεν είναι δυνατός. Όταν συμβαίνει αυτό, οι παραστατικές τέχνες καταφέρνουν να αποτελέσουν μια πράξη ‘public_ing’ (Θεοδωρίδου, 2022).

Μάρθα Κατσαρίδου, Επίκουρη καθηγήτρια, Μάγδα Βίτσου, μέλος Ε.ΔΙ.Π., Κώστας Μάγος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Συμπεριληπτικές θεατροπαιδαγωγικές δράσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

Διδασκαλία – Μάθηση – Τέχνες – Δημοκρατία. Πώς δύναται ο/η εκπαιδευτικός να ενισχύσει τις δημοκρατικές αξίες στη διδακτική διαδικασία μέσα από το τρίπτυχο Ακούω ενεργητικά – Προτείνω – Δρω; Με ποιον τρόπο οι συμμετέχοντες/ουσες δύνανται να γίνουν κοινωνοί και να πάρουν μέρος στη διαμόρφωση των πρακτικών της εκάστοτε κοινότητας, συμμετέχοντας στη μαθησιακή διαδικασία; Πώς μπορεί να γίνει εκπαιδευτική προτεραιότητα αφενός η προώθηση της συμπεριληπτικής και δημοκρατικής μάθησης και αφετέρου η προσέγγιση της γνώσης ως μιας διαδικασίας συνδημιουργίας και συν-παραγωγής νοήματος πάντα σε σχέση με τον/την Άλλο/η; Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα, στην εισήγηση παρουσιάζονται

θεατροπαιδαγωγικές και κουκλοθεατρικές παρεμβάσεις καθώς και δραστηριότητες σωματικής έκφρασης που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μαθημάτων, σεμιναρίων ή ευρύτερων δράσεων εξωστρέφειας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1ο Εργαστήριο

Δανάη Θεοδωρίδου, σκηνοθέτρια κι ερευνήτρια των σύγχρονων παραστατικών τεχνών, Fontys Academy of the Arts, Ολλανδία

«Η Συμμετοχική Τέχνη ως Δημιουργία Δημόσιου Χώρου και Χρόνου»

Αντλώντας υλικό από την πολυετή καλλιτεχνική έρευνα της σκηνοθέτριας πάνω στην πρακτική της δημοκρατίας, το εργαστήριο θα επιδιώξει να δομήσει μια πράξη ‘public_ing’ μέσα από δημιουργικές διαδικασίες σκέψης, χρήσης γλώσσας, και κίνησης (Βλ. περιγραφή εισήγησης).

Για συμμετοχή σε αυτό το εργαστήριο δηλώστε τα στοιχεία σας εδώ:

https://forms.gle/gMikyFCoEDXuRwUM9

Χώρος: «Αίθουσα Ι5 », ώρα 10.30-12.30

2ο Εργαστήριο

Μάγδα Βίτσου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΠΕ

«Προάγοντας τη δημοκρατία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία μέσω του κουκλοθεάτρου: «τα μικρά χάρτινα θέατρα»

Τα «χάρτινα θέατρα» αποτελούν μια δημιουργική τεχνική του κουκλοθεάτρου, στην οποία χρησιμοποιούνται μικρά θεατρικά σκηνικά από χαρτόνι. Κάθε «χάρτινο θέατρο» είναι μια μικρή, προσωρινή κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απεικονίσει διάφορες σκηνές ή ιστορίες. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει πληθώρα ποικιλιών ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η προέλευση, η θεματολογία, η αισθητική και οι κατασκευές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του «μικρού θεάτρου». Ο σκοπός του προτεινόμενου εργαστηρίου είναι να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες/ουσες με την τεχνική «τα μικρά χάρτινα θέατρα». Θα γνωρίσουν τις δημιουργικές και διαπολιτισμικές τους διαστάσεις, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης των «μικρών χάρτινων θεάτρων» στην εκπαίδευση. Μέσα από τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην τέχνη της κατασκευής «μικρών χάρτινων θεάτρων» οι συμμετέχοντες/ουσες θα σχεδιάσουν μικρά σενάρια και θα εξασκηθούν στην εμψύχωσή τους με άξονα τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επίσης, θα επικεντρωθούμε στο καλλιτεχνικό υπόβαθρο της τεχνικής, δίνοντας έμφαση στις τρεις διαστάσεις της θεατρικής έκφρασης του κουκλοθεάτρου: τη δραματουργική, τη σημειωτική και την αισθητική.

Για συμμετοχή σε αυτό το εργαστήριο δηλώστε τα στοιχεία σας εδώ:

https://forms.gle/Qa67BeaQckX3PK177

Χώρος «Αίθουσα Η26», ώρα 09.15-11.15

3ο Εργαστήριο

Κoldo Vío, σκηνοθέτης, θεατροπαιδαγωγός

«Η ενεργητική ακρόαση στο θέατρο για την προώθηση της συνεργασίας και την καλλιέργεια της δημοκρατικής σκέψης»

Για την προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τις δεξιότητες της συνεργασίας και της διαπραγμάτευσης, όταν εργαζόμαστε με άλλους/ες. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εξασκηθούμε στην ενεργητική ακρόαση που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις επιθυμίες του/της άλλου/ης. Ταυτόχρονα απαραίτητη συνθήκη αποτελεί η ανάπτυξη της επικοινωνίας, δηλαδή της ικανότητάς μας να προτείνουμε και παράλληλα να αποδεχόμαστε ό,τι μας προτείνουν. Ο χώρος του θεάτρου ενδείκνυται για την εξάσκηση της ενεργητικής ακρόασης, προκειμένου οι συμμετέχοντες/ουσες, ηθοποιοί και κοινό, να οδηγηθούν σε θεατρική δράση. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα διερευνήσουμε θεατρικές τεχνικές και παιχνίδια με τα οποία αφενός μπορούμε να αναπτύξουμε και να εξασκήσουμε την ενεργητική μας ακρόαση και αφετέρου να προάγουμε τη συνεργασία, τη δημοκρατική σκέψη και τη συλλογική δράση.

Για συμμετοχή σε αυτό το εργαστήριο δηλώστε τα στοιχεία σας εδώ:

https://forms.gle/jYXNNtcCZTRUooYC9

Χώρος «Αίθουσα Ε7», ώρα 10.30-12.30

4ο Εργαστήριο

Μαρία Καραζάνου, θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτρια, υποψήφια διδακτόρισσα

«Το θέατρο ως κοινός χώρος ισότιμης συμμετοχής»

Σε αυτό το εργαστήριο θα διερευνήσουμε τρόπους να επικοινωνήσουμε δημιουργικά, ανταλλάσσοντας ιδέες και προτείνοντας εναλλακτικές, με άξονες τη συμπερίληψη, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση και τον διάλογο για το κοινό καλό. Στόχος είναι η συλλογική δημιουργία στιγμών και εικόνων, σκηνών και συνθέσεων, αλλά και ό,τι άλλο αποφασίσει η ομάδα, με οδηγό την πεποίθηση ότι όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να προτείνουν, να δοκιμάσουν και να συν- επινοήσουν θεατρικά στιγμιότυπα και παραστατικά αποσπάσματα που εκφράζουν και αντανακλούν την αισθητική του συνόλου, όπως θα διαμορφωθεί από τη σύνθεση των επιμέρους εκφραστικών προτάσεων όλων των συμμετεχόντων/ουσών. Η δυνατότητα του θεάτρου να λειτουργήσει ως κοινός χώρος ανταλλαγής και συν- δημιουργίας, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζονται ως υποκείμενα που φέρουν το δικό τους αισθητικό και πολιτιστικό κεφάλαιο και το θέτουν σε διάλογο με αυτά των υπολοίπων, δύναται να οδηγήσει στην ουσιαστική επικοινωνία, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και τη συλλογική σύνθεση παραστατικών στιγμών που αντιπροσωπεύουν και αντανακλούν όλες τις επιμέρους εκφραστικές δυνάμεις και δυνατότητες. Όλα τα άτομα είναι ικανά να παράγουν γνώση και, εφόσον το επιθυμούν, τέχνη, που μπορεί να συγκεράσει πολλές διαφορετικές φωνές, όπως, κατεξοχήν και διαχρονικά, συμβαίνει στο Θέατρο.

Για συμμετοχή σε αυτό το εργαστήριο δηλώστε τα στοιχεία σας εδώ:

https://forms.gle/xgpvF55fKUsoFTby5

Χώρος «Αίθουσα ΣΑΚΕ8 », ώρα 10.30-12.30

Θεατρική παράσταση «Διαδρομές στο φως και στο σκοτάδι», Φοιτήτριες του ΠΤΠΕ σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα «Σύνορα» (συλλογική δημιουργία)

Πόσο σημαντικές είναι κάποιες διαδρομές στη ζωή μας; Σχέσεις, στιγμές και αλλαγές που ζήσαμε, άνθρωποι, εμπόδια και απρόοπτα που συναντήσαμε και μας έκαναν να σκεφτούμε, να αναθεωρήσουμε, να χαρούμε, να πονέσουμε. Άλλοτε στο φως, άλλοτε στο σκοτάδι και άλλοτε στο ενδιάμεσο, τα γεγονότα αυτά υπήρξαν σταθμοί ζωής στη διαδρομή μας.

Παίζουν: Ελπίδα Βέλου, Γαλάτεια Γκίνου, Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Μαριάννα Λυμπέρη, Ηλιάνα Μέρμηγκα – Ζαρκάδα, Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Μαρία Παπαγιώτα, Μαρία – Άννα Πλακιώτη, Άννα – Μαρία Ποδιώτη, Ελένη – Ραφαέλα Τσιουβάκα.

Σκηνοθεσία: Μάρθα Κατσαρίδου & Κoldo Vio

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η Μάγδα Βίτσου, είναι μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της εστιάζονται σε ζητήματα Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, κουκλοθεάτρου, πολυγλωσσίας και κοινωνικού βίου μειονοτικών ομάδων στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Η Δανάη Θεοδωρίδου είναι σκηνοθέτρια και ερευνήτρια των σύγχρονων παραστατικών τεχνών. Η καλλιτεχνική της έρευνα μελετά το «κοινωνικό φαντασιακό», την πρακτική της δημοκρατίας, και τον τρόπο που η τέχνη μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη εναλλακτικών κοινωνικοπολιτικών μοντέλων συνύπαρξης. Διδάσκει στο πανεπιστήμιο Fontys Academy of the Arts της Ολλανδίας, επιμελείται ερευνητικά προγράμματα καλλιτεχνικής έρευνας, παρουσιάζει και δημοσιεύει την έρευνά της διεθνώς. Είναι μία από τις συγγραφείς του βιβλίου The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in Performance (Valiz, 2017) και η συγγραφέας του βιβλίου PUBLICING: Practising Democracy Through Performance (Νήσος, 2022). Για περισσότερες πληροφορίες: www.danaetheodoridou.com

Η Μαρία Καραζάνου είναι ερευνήτρια, θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτρια. Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από τη Δραματική Σχολή «Μοντέρνοι Καιροί» και αργότερα ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο UCL’s Institute of Education, όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της: ‘Social Justice in Education’ με διάκριση. Έχει συνεργαστεί με οργανισμούς όπως οι «Catch 22» και

«Complete Works» που ενισχύουν την επανένταξη ευάλωτων ατόμων. Έχει συνεργαστεί με πολιτιστικούς φορείς όπως η ‘ISCAD London’, το ‘Odd eyes Theater group’ και η ΕΛΣ για τους οποίους σχεδίασε και υλοποίησε θεατρικά, εκπαιδευτικά συμμετοχικά πρότζεκτ. Τα τελευταία χρόνια είναι σκηνοθέτρια και εμψυχώτρια της θεατρικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορα εκπαιδευτικά/ερευνητικά έργα που πραγματοποιήθηκαν στις Φυλακές Κασσαβέτειας και στο ΕΚΚΝ Βόλου, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης παιδιών Ρομά, καθώς και στα ‘CoSpiRom’ – Common spaces for the Integration of Roma, και ‘PAGE’- Project for the Arts and Gender Equality. Είναι υποψήφια διδακτόρισσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου μελετά και διερευνά τις δυνατότητες του συμμετοχικού θεάτρου στις φυλακές.

Η Μάρθα Κατσαρίδου είναι Επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σπούδασε Παιδαγωγική, Υποκριτική και Θέατρο στην Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη και εφαρμογή

θεατροπαιδαγωγικών προσεγγίσεων στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση όπως και στην αξιοποίηση θεατρικών πρακτικών ως εργαλείων έρευνας και κοινωνικής παρέμβασης.

Ο Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης (2BA, MA, PhD, PostDoc) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο Τμ Θεολογίας του ΕΚΠΑ. Διευθύνει το δίγλωσσο εξ αποστάσεως Κ.Π.Μ.Σ. του ΕΚΠΑ και του European Wergeland Centre του Συμβουλίου της Ευρώπης. Identity, Education and Competences for Democratic Culture και το «Παιδαγωγικό Εργαστήριο Θ.Ε.» στο ΕΚΠΑ. Διδάσκει επιπλέον στο University of Bonne, UCL-Institute of Education, ΠΤΔΕ και Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Είναι Επιστημονικός υπεύθυνος E-learning μονάδας προγραμμάτων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. (Learn Inn ΕΚΠΑ) και συνεργάτης του ΙΕΠ στην Εισαγωγική Επιμόρφωση και στα νέα ΠΣ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, η Κοινωνική Παιδαγωγική, τα Αναλυτικά Προγράμματα και Θεωρίες Μάθησης, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη δημοκρατική κουλτούρα, και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Έχει κυκλοφορήσει έντεκα βιβλία για την εκπαίδευση.

Ο Κώστας Μάγος είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία και πράξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και στην αξιοποίηση των Τεχνών ως μέσων διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.

Η Κλειώ Φανουράκη είναι Επίκουρη καθηγήτρια Θεατρολογίας-Διδακτικής του Θεάτρου: θεωρία και πράξη, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σκηνοθέτις κινηματογράφου και θεάτρου, δραματουργός, performer. Το επιστημονικό και διδακτικό της έργο εστιάζει στο πεδίο του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, στην εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στο θέατρο, στη θεατρική και δημιουργική γραφή, στη δραματοποιημένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και των ξένων γλωσσών, στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών μέσω των τεχνών και σε υποπεδία της διδακτικής του κοινωνικού και εφαρμοσμένου θεάτρου.

Το συγγραφικό και σκηνοθετικό της έργο εστιάζεται στο θέατρο και στον κινηματογράφο για παιδιά και ενήλικες. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει τις μικρού μήκους ταινίες Φτου! Ξελευθερία για όλους, Μήδεια, την μεγάλου μήκους ταινία Ξα μου και μουσικοθεατρικές παραστάσεις για παιδιά και ενήλικες. Έχει δημιουργήσει φεστιβάλ και διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα με άξονα το θέατρο στην κοινότητα, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Πιστεύει στη μεταμορφωτική δύναμη των τεχνών και του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.

Ο Koldo Vío αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Universidad del País Vasco στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Επί σειρά ετών έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνικού Θεάτρου στα Πανεπιστήμια Ramon Llull στη Βαρκελώνη και

Porto στην Πορτογαλία, όπως επίσης Θέατρο Δρόμου και Κουκλοθέατρο στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου του Μπιλμπάο και υπήρξε μόνιμος συνεργάτης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου-Παντομίμας του Κιλκίς.

Έχει εργαστεί σε ποικίλα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα-εργαστήρια σε διάφορες χώρες. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας «Εntrenando emociones» (Ψυχολογία-παιδαγωγική-συναίσθημα: Μια προσέγγιση μέσω της τέχνης). Έχει εκδώσει τρία βιβλία σχετικά με το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Έχει σκηνοθετήσει διάφορες θεατρικές παραστάσεις με επαγγελματικούς θιάσους (ΚΘΒΕ, Casiquesi, ΑlmaKalma κ.α.), κοινωνικές ομάδες και παιδιά.