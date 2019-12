Διεθνής βράβευση του 4ου ΓΕΛ Βόλου για λογότυπο που δημιούργησε μαθήτρια του σχολείου 

Σε πρόγραμμα Εράσμους μέσω του οποίου μελετάται, πώς το σχολείο μπορεί να γίνει πιο δημιουργικό, συμμετέχει το 4ο ΓΕΛ Βόλου το οποίο επισκέφθηκε την πόλη Σιζίν της Πολωνίας αποσπώντας και διεθνή βράβευση για το λογότυπο που δημιούργησε μαθήτρια στο πλαίσιο διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, ομάδα μαθητών και καθηγητών του 4ου Λυκείου Βόλου που απαρτιζόταν από τον διευθυντή του σχολείου κ. Νίκο Ιωαννίδη, τον καθηγητή Μαθηματικών κ. Γιώργο Στραπάτσα και τις μαθήτριες Πολυζώη Ασπασία, Αλίσα Σάρρα και Αναστασία Πολύζου επισκέφθηκαν την Πολωνία στο πλαίσιο της πρώτης κινητικότητας του ευρωπαικού προγράμματος «How to make schools more attractive and protective» που εκπονεί το σχολείο με εταίρους από άλλες τέσσερις ευρωπαικές χώρες.

Αναφερόμενος στην ομορφιά της πόλης ο κ. Ιωαννίδης επισήμανε πως «είναι μια πόλη που τη χωρίζει μια γέφυρα από την όμορη πόλη Český Těšín που ανήκει στην Τσεχία μας επιφύλασσε μια έκπληξη για την απαράμμιλη αρχιτεκτονική της. Μια από τις παλαιότερες πόλεις της Πολωνίας με ιστορία, κτήρια και μνημεία από τον 12ο αιώνα μ.χ. Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων οι αποστολές επισκέφτηκαν το σχολείο φιλοξενίας και την πρώτη μέρα και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του. Είναι θετική η έκπληξη για την πληρότητα των κτηριακών και των υποστηρικτικών δομών για όσους επισκέπτονται πρώτη φορά τα σχολεία της Πολωνίας. Μετά την επίσκεψη και σε μια όμορη μονάδα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι αποστολές έκαναν μια πλήρη αναφορά στην περιοχή τους και στη δικιά τους σχολική μονάδα. Ένα ακόμη θέμα με εξαιρετικό ενδιαφέρον ήταν η παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών από τους μαθητές της κάθε χώρας».

Η διάκριση στον διαγωνισμό

Αναφερόμενος στη διάκριση στον διαγωνισμό ο κ. Ιωαννίδης επισήμανε πως «σε ένα διαγωνισμό που είχε ξεκινήσει λίγους μήνες πριν ανάμεσα στους μαθητές όλων των σχολείων για το λογότυπο του προγράμματος, το logo της μαθήτριας Βλαχοπούλου Αθηνάς κέρδισε τις εντυπώσεις και την πρώτη θέση με συντριπτική διαφορά στην ψηφοφορία. Η σύλληψη του βασίστηκε στην ανθρωποκεντρική μετάδοση των γνώσεων, αλλά και στη δημιουργικότητα ως στοιχείου της μόρφωσης».

Η μαθήτρια της Α’ Τάξης δήλωσε πως «το λογότυπο περιγράφει ένα ανθρώπινο χέρι και υποδηλώνει ότι η γνώση στηρίζεται στη σχέση του μαθητή με τον καθηγητή. Είναι ο τρόπος που διδάσκει ο καθηγητής και λαμβάνει τη γνώση ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη η οπτική με την οποία αντιμετωπίζουν οι μαθητές τη γνώση. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Πάνω στο ανθρώπινο χέρι είναι ένα δένδρο με ένα βιβλίο δείχνοντας ότι η γνώση και η θέληση συνδυάζονται με τη δημιουργικότητα».

Άντληση εμπειριών

Οι επισκέψεις στη διάρκεια του προγράμματος λόγω του στοχευμένου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος άφησαν άριστες εντυπώσεις. Ανάμεσά τους οι επισκέψεις στον πύργο το δημαρχείο και το μουσείο της πόλης, στην πόλη της Κρακοβίας που είχε ντυθεί εορταστικά. Η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το εργοστάσιο Σίντλερ όπου γυρίστηκε η ταινία του Σ. Σπίλμπερκ η «Λίστα του Σίντλερ» στους χώρους του οποίου φιλοξενείται η διαρκής έκθεση για τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής στην περιοχή. Στην γύρω περιοχή οι αποστολές βρέθηκαν στην περιοχή του παραδοσιακού χωριού Koniaków στα όρη Silecian Beskids, όπου σε σεμινάρια διδάχθηκαν τις συνθήκες ζωής εργασίας και εκπαίδευσης των ορεισίβιων κατοίκων της περιοχής και ήρθαν σε επαφή με παραδοσιακά όργανα.